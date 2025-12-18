Milagros Fernández ingresa en la Academia de Enfermería

La Academia de Enfermería de Galicia celebró ayer por la tarde en Ourense una sesión solemne para la investidura de la doctora María Milagros Fernández Varela como académica de número, en un acto que puso en valor su extensa trayectoria profesional, docente e investigadora vinculada a la sanidad y a la universidad gallega..

La nueva académica fue recibida oficialmente por la institución, en una sesión marcada por el reconocimiento a su compromiso continuado con la enfermería, tanto en el ámbito asistencial como en el académico, ya que Fernández Varela se diplomó en Enfermería en el año 1986 e inició ese mismo año su actividad profesional en Ourense, desarrollando sus primeros años de ejercicio en el Centro de Especialidades de la ciudad y, posteriormente, en los ambulatorios de Ribadavia y O Carballiño.

Tras un breve paso por los centros de salud Novoa Santos y A Cuña, tomó posesión de su plaza como enfermera del Sergas en junio de 1990, incorporándose al ámbito hospitalario. Desde entonces, desarrolló fundamentalmente su labor en las áreas de Obstetricia y Pediatría, dedicando la mayor parte de su ejercicio asistencial a la unidad de Lactantes, donde adquirió una sólida experiencia clínica.

Paralelamente a su labor asistencial, Fernández Varela mantuvo siempre una intensa actividad formativa. En 1989 cursó un posgrado en Gestión de Enfermería en ESADE, escuela de negocios vinculada a la Universidad Ramón Llull, y en el año 2000 completó el posgrado en Enfermería Legal y Forense en la UNED. Su vocación docente la llevó a realizar en 2003 el curso de aptitud pedagógica en la Facultad de Educación del Campus Universitario de Ourense.

Su inquietud intelectual continuó con la licenciatura en Antropología, con especialidad en Antropología de la Salud, iniciada en 2007 en la Universidad Católica San Antonio, así como con el máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales, finalizado en 2010. En 2016 obtuvo el título de enfermera especialista en Pediatría y, ya en 2020, completó un nuevo posgrado en Liderazgo Enfermero en la Universidad de La Rioja.

En el ámbito universitario, se incorporó en 2010 a la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense, donde asumió el cargo de secretaria académica, compaginando la gestión con la docencia. En 2017 fue nombrada directora del centro, responsabilidad que continúa desempeñando en la actualidad y desde la que ha impulsado diferentes líneas de mejora académica, organizativa y formativa.

Su faceta investigadora se vio reforzada con la defensa, en 2023, de su tesis doctoral en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidade de Vigo, titulada «Evaluación de la efectividad de un programa de actividad física universitario», un ensayo clínico que obtuvo la máxima calificación, sobresaliente cum laude. Además, forma parte del Grupo de Investigación «Estilos de vida y Termalismo» del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, participando en proyectos de investigación competitiva y en iniciativas de I+D .

La sesión concluyó con la intervención de representantes de la Academia de Enfermería, que destacaron la aportación profesional y humana de la nueva académica, así como su contribución al fortalecimiento de la disciplina enfermera en la comunidad.