Entrevista | Laura Carballo Decana da Facultade de Relacións Internacionais na UVigo

«Hai que deixar marchar, pero invitando a contribuír a Galicia»

Graduada en Dereito Internacional, condecorada investigadora e consultora para a ONU ou A Haia, a natural de Marín deixou hai catro anos o centro mundial de educación marítima para afrontar o reto de liderar como decana comisarioa en Ourense o primeiro grao de Relacións Internacionais non só de Galicia, senón de todo o noroeste de España. Agora, ten o cargo ‘de facto’.

Laura Carballo, no faiado do edificio Xurídico-Empresarial da UVigo.

Laura Carballo, no faiado do edificio Xurídico-Empresarial da UVigo. / Iñaki Osorio

David Alján

Ourense

Despois de pasar de decana comisaria a decana elixida, que cambia en autonomía e capacidade de decisión?

As funcións son as mesmas. O comisariado existía porque non había unha Xunta de Centro constituída que puidese votar; os cargos na universidade son electos. Para convocar eleccións, o regulamento esixe un mínimo de dez membros na Xunta, entre PDI, PTXAS e estudantado, e ese número non o acadamos ata este ano. Ao ser un grao multidisciplinar e novo, é difícil ter profesorado adscrito ao centro e aínda hai unha carga de profesorado temporal que se irá corrixindo pouco a pouco.

A facultade é das máis novas do campus, e o grao é dos primeiros en esgotar prazas, ademais coas mellores notas. Por que cre que hai ese tirón?

Inflúe a novidade, claro está. Aínda que o hai en varias universidades públicas e privadas españolas, esta é a única que ofrece este grao en todo o noroeste do estado, e é tamén a primeira carreira compartida coa Universidade da Coruña. Tamén está a circunstancia de que é a carreira máis chamativas para aquelas estudantes interesados pola situación do mundo. É diferente as tradicionais como Dereito ou ADE, xa que conta cun enfoque máis global e multidisciplinar, e iso ao alumnado chámalle a atención.

Cal foi o maior reto de dirixir unha facultade dende cero?

Houbo moitos retos, non demoledores, pero si bastante engorrosos. Para empezar, a burocracia: isto é unha administración, e en consecuencia, hai que afrontar trámites para poñer en marcha programas. E o reto central é o carácter interuniversitario ao compatir o grao con Ferrol na UDC. Os dous primeiros anos son comúns e hai que coordinar horarios, programas e profesorado co seu campus para evitar discrepancias. Ademais, ao inicio non había espazos nin persoal administrativo propio, e iso obriga a compartir instalacións e servizos, cun traballo extra para o equipo.

Hai risco de que Ferrol e Ourense ofrezan experiencias distintas? Como se compensa?

Esa posibilidade existe porque o profesorado e as dinámicas de grupo poden ser diferentes pola separación física, son os campus galegos máis distanciados un do outro. Ao mesmo tempo, diferenzas hai en calquera grao con varios grupos. O reto engadido aquí é coordinarse entre dous campus. Para melloralo pediuse pasar dous grupos de 30 estudantes en cada campus, que nos permita ter máis autonomía e formar máis alumnado, tendo en conta a alta demanda: temos arredor de 400 solicitudes como primeira opción para 45 prazas dispoñibles.

A primeira promoción gradúase este curso. Cara a onde apunta a empregabilidade do grao?

É un grao versátil e a demanda de perfís deste tipo é alta. Os destinos máis habituais son as organizacións internacionais, tanto intergobernamentais —toda a familia de Nacións Unidas— como non gobernamentais, como ONG, ademais da carreira diplomática. E cada vez máis hai necesidades en departamentos de internacionalización de empresas. Onde se ten máis control é nas prácticas externas, e aí xa se ve resposta e interese por acoller alumnado.

Que pode esperar a sociedade e o tecido empresarial galego e ourensá destas promocións formadas aquí?

Galicia está a ultimar a Lei de Acción Exterior e a estratexia de internacionalización, e o grao quere contribuír a ese camiño. Hai unha liña cara á lusofonía, pero non é a única. O estudantado participa moito en mobilidade e lograron bolsas con estancias dun ano en Estados Unidos. A idea é abrir fiestras e que Galicia se beneficie de que haxa persoas formadas aquí traballando fóra.

E ao revés: que debe ofrecer Galicia e Ourense para que ese talento non se desligue, aínda que teña que marchar?

O galego é bastante apegado á terra. Neste tipo de estudantado é moi formativo pasar un tempo fóra e podo relatar a miña experiencia: traballei no estranxeiro e, a pesar de que tiña a posibilidade de seguir ata a miña xubilación, decidín volver porque me doe a terra, porque me apetecía volver a casa. Do que se trata é de promover o retorno, sabendo que a terra non é só terra, senón tamén a súa xente. Por tanto, hai que deixalas marchar, pero mantendo o vínculo e convidándoos a volver canto antes para contribuír ao país.

En 2024, falábase da necesidade de institucionalizar un foro estable universidade-empresa. Que avances se fixeron e que debería aportar a negocio e formación?

Xa existe un cauce na aula. Na materia de Comercio Internacional organízanse seminarios con persoas responsables de empresas para que conten a súa experiencia de internacionalización, e a idea é estendelo a máis materias para que non sexan só teóricas. Un foro estable serviría para manter ese diálogo e para dinamizar o que pasa dentro das aulas, porque o mercado laboral cambia rápido e a adaptación é clave.

Que medidores de impacto ou indicadores concretos lle permitirían dicir, a medio-longo prazo, que a facultade está deixando pegada e cumprindo a súa misión?

O medidor máis importante sería a situación do alumnado uns anos despois: onde están e que están a facer. Outros indicadores serían ser capaces de avanzar cara á implantación de dobres graos e comprobar como funcionan, e tamén o nivel de relacións e acordos con universidades doutros países. Saber que acollida ten o grao, cantas portas se abren para a mobilidade e se somos quen de consolidar colaboracións estables, incluso con interese en dobres titulacións internacionais.

Espéranlle seis anos como decana. Que titular lle gustaría ler ao remate?

Que algunhas das nosas alumnas e alumnos entraron na carreira diplomática e que outras persoas están ben colocadas en organismos internacionais e en empresas. O éxito do alumnado é o principal medidor do noso éxito: se lles vai ben, é que a calidade da docencia os acompañou.

