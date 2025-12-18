El campus de Ourense abre sus puertas a más de 200 alumnos de Bachillerato para darles a conocer sus instalaciones

La vida académica de los alumnos de Bachillerato no tiene precisamente una agenda muy abierta, pero qué mejor que aprovechar los últimos días del primer trimestre, ya sin exámenes, para conocer los espacios por el que ahora se esfuerzan día a día. Esto fue lo que vivieron más de 200 alumnos y alumnas ayer en el campus de Ourense.

Estudiantes del IES Ramón Otero Pedrayo (Ourense), CPR Plurilingüe Divina Pastora (también de la ciudad de As Burgas) y el instituto Laxeiro de Lalín participaron ayer en la jornada de puertas abiertas titulada «Coñece o campus de Ourense». La actividad, organizada por el vicerrectorado del centro con el apoyo de la Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade da Universidade de Vigo, permitió que los futuros universitarios conociesen las diferentes facultades y aulas en las que podrán dar clase en un futuro, si consiguen la correspondiente nota en la PAU o «Selectividad».

Recibidos en el salón de actos por el vicerrector Francisco Javier Rodríguez, quien les explicó el valor de una carrera universitaria para poder oprtar a mejores trabajos, los alumnos y alumnas fueron divididos entre quienes cursaban la rama social y la opción científica, para conocer los entresijos del Edificio de Ferro y el Politécnico, respectivamente.

Del franquismo a la innovación tecnológica

Aquellos que preparan Latín o Filosofía para su acceso a la universidad recibieron la bienvenida del profesorado del grado de Xeografía e Historia, que destacaron su oferta como una gran idea para quien estuviera indeciso, y destacaron el trato personal como uno de los puntos fuertes del campus de Ourense: «Pode parecervos pequeno, pero precisamente iso é o que vos permite que non haxa masificacións nas aulas e tanto os mestres como o resto do que vos rodea vos fale e asista de forma moito máis achegada», comentaba uno de los docentes. Y para los ourensanos que vean en la etapa universitaria una oportunidad de escapar del nido, Por la rama educativa que también se cursa en las instalaciones, tuvieron la oportunidad de ver un curioso contraste entre dos formas de ver la educación: por un lado, la sala de memoria histórica en la que se recrea un aula típica de la época franquista, así como algunos libros de los avances en la II República; y por otro, la Sala Maker, de innovación, en la que los alumnos de Educación Primaria e Infantil trabajan con las últimas tecnologías diseñadas para la enseñanza.

El itinerario científico, por su parte, contó con una visita a su facultad homónima, las escuelas de ingenería informática y aeronáutica y el centro de formación en enfermería. Entre otras guías, se pudieron adentrar en los diferentes laboratorios, en los que los equipos de investigación de las facultades les explicaron sus avances en el día a día y la importancia de su labor, como la de cuidar la biodiversidad, ya que del suelo terrestre se han obtenido todos los antibióticos con los que cuenta la sanidad. «En una cucharilla de café viven más organismos que personas hay en el mundo», explicaba una de las investigadoras.

Esta fue la primera de las visitas que el campus de As Burgas acogerá a lo largo del curso. En enero será turno de 300 estudiantes de toda la provincia, y en los siguientes meses más centros tendrán la oportunidad de ser bienvenidos.