El BNG exige al Gobierno que concrete un calendario para la autovía Ourense-Lugo
Néstor Rego reclama al Ejecutivo central que impulse de «manera inmediata» la ejecución de la A-56, que el Bloque ve clave para vertebrar la Galicia interior
Redacción
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado iniciativas en el Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno central que impulse de «manera inmediata» la construcción de la autovía A-56, que uniría Lugo y Ourense, mejorando la necesaria conectividad entre dos capitales de provincia del interior de Galicia, frente a la situación actual de la N-540, con el firme deteriorado en algún tramo.
El parlamentario del BNG en el Congreso, Néstor Rego, subraya que la autovía es una infraestructura estratégica para la vertebración de la Galicia interior, e impulsar el desarrollo económico y social de las comarcas de ambas provincias que resultarían beneficiadas con la vía de alta capacidad.
Según argumenta el Bloque, la A-56 es una infraestructura que fue planificada hace más de dos décadas y que acumula retrasos que «son inxustificables», reprocha la formación nacionalista. Rego recuerda que la única carretera que conecta Ourense con Lugo en la actualidad es la nacional N-540, que se encuentra «en pésimo estado de conservación», afea el BNG.
«O Goberno anunciou unha reforma integral, pero aínda non rematou e quedan moitos tramos e moitas zonas que seguen nun estado deplorable», critica Rego.
La autovía A-56 resultaría «fundamental» para las comunicaciones de comarcas de Lugo, A Ulloa, Chantada, Sarria, Terra Chá, Terra de Lemos y Ourense. El diputado del Bloque califica de «inadmisible» que los tramos lucenses de la infraestructura permanezcan «completamente paralizados, sen avances nin prazos coñecidos». Los trayectos del territorio ourensano «seguen atrapados» en tramitacións «indefinidas», con la única excepción de la Variante Norte de Ourense, que se encuentra en ejecución.
«O Goberno central debe explicar por que leva máis de dúas décadas sen executar unha infraestrutura clave e estratéxica para o interior de Galicia, e por que mantén unha situación de abandono especialmente grave na provincia de Lugo», expresa Néstor Rego.
