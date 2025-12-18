Las ayudas para eficiencia energética dejan 1,5 millones de euros en Ourense

La escuela infantil municipal del concello de San Cibrao das Viñas podrá optimizar su consumo energético y mejorar la envolvente térmica con los 120.000 euros que la Xunta le ha adjudicado como parte de las ayudas de la Consellería de Presidencia Xustiza, e Deportes para mejorar la eficiencia energética de servicios municipales en concellos de menos de 30.000 habitantes. El ayuntamiento del polígono se suma así a 15 municipios ourensanos más que también fueron beneficiarios de la convocatoria, y que en los que en conjunto se invertirá más de un millón y medio de euros.

Según explicó el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, la actuación en San Cibrao das Viñas se centrará en el edificio que alberga la escuela infantil municipal e incluirá la sustitución de las carpinterías y los acristalamientos por ventanas de alta eficiencia, el cambio de la caldera de gas natural por un sistema de aerotermia y la renovación de la iluminación interior mediante tecnología LED de bajo consumo.

La línea de ayudas está dirigida a concellos de menos de 30.000 habitantes y permite financiar hasta el 80% del coste de los proyectos, con un límite máximo de 120.000 euros por actuación y un importe subvencionable que debe situarse entre los 60.000 y los 150.000 euros. Los fondos proceden de una convocatoria dotada con cinco millones de euros para el período 2025-2026 y cofinanciada con recursos Feder.

En la provincia de Ourense, además de San Cibrao das Viñas, resultaron beneficiados Allariz, Baños de Molgas, Coles, Entrimo, O Irixo, Laza, Maside, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, O Pereiro de Aguiar, Porqueira, Rairiz de Veiga, Vilamartín de Valdeorras y Vilar de Santos. Las obras deberán ajustarse a importes y condiciones fijados en la convocatoria.