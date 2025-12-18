Acauto recauda 4.500 euros con los salones del automóvil
La cuantía se destinará íntegramente a Cáritas, que la empleará en los comedores sociales
L. G.
Ourense
La Asociación Ourensana de Concesionarios de Automóviles—Acauto— entregó a Cáritas el cheque solidario correspondiente a la recaudación obtenida en los salones del automóvil celebrados en la ciudad durante los últimos meses. La entidad social destinará íntegramente los 4.500 euros recaudados al refuerzo de los comedores sociales durante las fechas navideñas.
La iniciativa, que se mantiene desde 2016, consiste en la aportación de 15 euros por cada vehículo vendido en estos certámenes por parte de los concesionarios participantes. Desde su puesta en marcha, el proyecto solidario ha permitido recaudar y entregar más de 50.000 euros, alcanzando en este periodo un total de 51.815 euros.
