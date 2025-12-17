La venganza (verbal) del interventor

No es habitual que los técnicos municipales, como un l interventor, puedan hacer uso de la palabra en un pleno, pero Gonzalo Alonso, interventor del Concello de Ourense y con el pedigrí de haber sido en su día restituido a su puesto, tras ganar una denuncia por acoso contra el alcalde, tomó la palabra ayer en el pleno extraordinario del Concello, con el que, entre otras cuestiones, el gobierno local quería levantar un supuesto reparo de de este técnico para poder sacar adelante los 600.000 euros de las luces navideñas de 2024-2025.

El técnico, en lo que para el alcalde fue solo «speech político» , señaló que se había visto obligado a hablar en pleno al «silenciarlo» y no poder informar por escrito expediente de las luces que le parece «un disparate», y por culpa de unos presupuestos de 2025 aprobados pero que son «un desaguisado», y un pleno «surrealista», pues se convocó para levantar un reparo que no era tal, si no una devolución de oficio del expediente de las luces.

Afirmó que no se le dejó hacer un informe por escrito «para ocultar errores», cuatro de ellos «graves» en total en los presupuestos de 2025. El primero, dijo que se aprobaron con bolsas de vinculación en negativo —«no vi en 30 años un disparate igual», dijo— porque significa que el presupuesto aprobado no es capaz de cubrir los gastos ya generados.

No hubo negociación con los sindicatos, otro grave error, con lo que hay dos centrales sindicales que recurrieron y podrían anularse los presupuestos como ocurrió con los de 2020 indicó.

Criticó las bases de ejecución y también calificó como «error grave» , no incluir partida presupuestaria para dos contratos el proyecto de Ponte Canedo, que costará casi ocho millones, y la iluminación navideño. A esto se suma que el cargo para pagar las luces del pasado año se hizo inicialmente l área de Comercio, cuya técnica también fue cesada y presentó su denuncia , y luego en una «disociación» , esa partida se traslado al área de Cultura. Otro caso inusual.

Jácome mantuvo que el expediente de las luces de Navidad, que se llevó al interventor era «correcto», cuando vieron que lo devolvía se lo entregó de nuevo para que lo fiscalizara, pero «se negó y lo devolvió». Así que según el alcalde, otra amenaza, este expediente lo enviará a la Xunta para que dirima si hubo alguna negligencia o irregularidades por parte del interventor.

No pasó la oportunidad de volver a culparle, de estar dilatando la gestión municipal con sus reparos, algo que le afeó posteriormente el portavoz del BNG Luis Seara, que tachó de «muy grave» que acusara a un funcionario de «estar boicoteando la gestión»·.

En el pleno, Francisco Cacharro, también intervino para señalara que cuando se adjudicó el contrato del alumbrado navideño , «no existía expediente presupuestario» pero informes como el de Tesorería avalan que el gasto se podía computar como , como un «gasto de comercio» alumbrado navideño o proyecto festivo o cultural.

María Fernández, criticó que este un error que «se lleva cometiendo desde hace cuatro años» y ha señalado al grupo de gobierno por «no haber hecho el contrato bien».

Consideró además que «una persona que compra cosas sin poder pagarlas a sabiendas, debería por lo menos pedir disculpas»· añadió la concejal socialista, pues se trata de caudales públicos.

Además en el primer punto de la sesión plenaria ha aprobado también la ordenanza fiscal de derogación de la ordenanza reguladora del servicio de recogida de basuras, tras la aprobación de otra en vigor, trámite que salió adelanta con el con el voto a favor de PP y DO, el voto en contra de PSdeG y la abstención de BNG.