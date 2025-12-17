El PSOE ourensano cierra filas y exige la dimisión del alcalde de Barbadás tras una denuncia interna por acoso laboral

La ejecutiva ourensana del PSOE, reunida en la noche de este martes, acordó trasladar su «rotundo apoyo a todas las víctimas de acoso» dentro del partido. El pronunciamiento llega tras la denuncia presentada por una militante socialista —a través del canal interno del PSOE— por un supuesto caso de acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel.

El secretario provincial, Álvaro Vila, compareció este miércoles para dar cuenta de los pasos dados desde que la dirección tuvo conocimiento de la denuncia y subrayó que la defensa de las supuestas víctimas se sitúa «por encima» de la continuidad del gobierno socialista en el municipio, una estabilidad que ahora queda en el aire.

La situación se complica porque la denunciante es también concejala del PSOE en Barbadás. En este contexto, Valcárcel ya tramitó su baja en el partido de forma voluntaria, pero se niega a dimitir como alcalde, tal y como le exige el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El regidor rechaza cualquier indicio de acoso y, mientras tanto, busca apoyos para mantenerse al frente del Concello, sondeando tanto a sus ediles como a Democracia Ourensana, cuyo respaldo le daba hasta ahora la mayoría.

Vila también se refirió a un antecedente que vuelve a situar el foco en la gestión interna del partido. Según explicó, la concejala había advertido en agosto de 2024 de que sufría acoso sexual por parte de otro edil del gobierno municipal. El alcalde, siempre según este relato, obligó entonces a ese concejal a dimitir del ejecutivo local, aunque el edil continuó como militante del PSOE hasta hoy. La ejecutiva provincial sostiene que no se abrió un expediente para su expulsión hasta ahora porque, según la explicación ofrecida este miércoles por Vila, «no sabíamos» que se tratase de un «acosador sexual». Con este nuevo escenario, el PSOE provincial asegura que priorizará la protección de las denunciantes y la respuesta interna del partido ante posibles conductas de acoso.