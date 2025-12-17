Los profesores salen de funeral por la «muerte» de la escuela pública
Sobre un centenar de docentes se manifestaron por las calles de Ourense, y otros miles secundaron la huelga convocada
david alján
Todos los centros de educación públicos desde As Lagoas hasta la Avenida da Habana cerraron ayer la jornada escolar con esquelas en sus puertas, debido a la pérdida de su ser más querido: una enseñanza pública y de calidad. Esta fue el simbolismo con el que los docentes ourensanos que ayer se manifestaron por las calles de la ciudad de As Burgas quisieron denunciar la situación que viven en las aulas. CIG y STEG convocaron la que ya es la tercera huelga de profesores en lo que va de curso, y que se prolongorá hasta el día de hoy, en el que los sindicatos han convocado una macromanifestación en Santiago de Compostela.
Un entierro simbólico
Los cerca de 100 educadores que tomaron parte en la protesta (una pequeña parte del colectivo total que secundó la huelga) marcharon desde el conservatorio de música hasta la Delegación Territorial de la Xunta liderados por una comitiva de tres pseudopárrocos (profesores disfrazados para la ocasión) en la que representaban la manifestación como el «funeral» dedicado al «entierro» que sufre el sistema público de educación.
La reinvindación que elevará el número de días de huelga a cinco en lo que va de trimestre viene motivada por la imposibilidad de reunirse con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez González, pero las razones de protestas se mantienen: un cóctel de altos ratios profesor/alumno, falta de personal para atender correctamente la diversidad, una cantidad desorbitada de burocracia una jornada de 20 horas lectiva (la más alta de España) que quieren bajar a 18. En Ourense, bajo proclamas como «Rodríguez, escoita, esta é a nosa loita», expresaron su necesidad de «seguir visibilizando o conflito, facéndoo cada día nos nosos centros, coas familias e co alumnado, pero tamén nas rúas (...), porque só así conseguiremos chamar a atención sobre as nosas demandas», como leyeron en su manifiesto.
«Hai mestres de Debuxo dando Educación Física»
Artai Fernández vive en carne propia el contraste que hay entre los institutos más urbanos y los rurales, y que hace que el ratio de 9,9 alumnos que la Xunta anunció a principio de curso no se aplique prácticamente en ningún caso: «Nas cidades teñen o problema de haber un número masivo de alumnado e non ter mestres suficientes para poder atendelos con calidade, mentres que nas aldeas, ao haber pouca xente, o que se fai é recortar o máximo posible en profesorado e, en consecuencia, que tamén falten docentes alí», cuenta.Una de las situaciones que mejor describe esos recortes es la que su mismo centro padece en A Cañiza. Los dos institutos que hay en el concello compartían desde hace 2 años el mismo profesor de Educación Física al haber poco alumnado, pero la situación actual no llega ni para eso: «Dende hai un tempo xa non hai ninguén. Nun centro imparte esas clases o mestre de Lingua Galega, e noutro deu un de Tecnoloxía e agora outro de Debuxo. Alí non temos problemas de ratio, pero estamosno limbo do peche», explica.La sorpresa negativa aumenta al comprobar de la voz de otros profesore presentes que no es un caso aislado: exponen que hay formadores de Automoción dando clases de Inglés, o educadores de la rama artística enseñando Lengua Española.
«Hai un problema grave ao ensinar galego a alumnado estranxeiro»
Rebeca, profesora de Lingua Galega en un instituto de O Carballiño, padece principalmente la falta de recursos y personal para poder atender los casos más necesitados. En su caso, cuenta con un considerable porcentaje de alumno exxtranjero, y el hecho de no haber protocolos ni educadores para tratar sus casos afecta gravemente a sus competencias: «Ao non haber un plan de acollida lingüística, temos que estar dando clases de iniciación aulas de adquicisión de competencias básicas da lingua ao mesmo tempo que teñen que avaliarse cos mesmos criterios que os alumnos que reciben o galego como lingua materna, é un problema grave», relata.Escuchando su caso, se disipan cada vez más las dudas sobre que la situación por la que protestan no tiene un solo condicionante. Hay para quien el ratio supone el mayor problema, con el caso de una orientadora (en los centros en los que la hay) con 800 alumnos a su cargo; para otros, el reducido número de profesores de pedagogía terapéutica impide poder implicarse todo lo posible en sus pupilos; y en el caso de los restantes, la burocracia que de base ya hay que entregar por duplicado supone una carga laboral con la que es difícil conciliar por las tardes, pero todo se resume en un caos estructural para el que es necesario tomar medidas.
«Os titores tratamos casos de autolesións sen formación»
Isaura también da clases en la comarca de O Carballiño, en su caso en el instituto de Maside, en el que además es tutora de una de las clases del nivel al que imparte. Y si bien formar a adolescentes ya supone considerables obstáculos de base, el hecho de ser su docente de referencia añade a la labor pedagógica una casi emocional, que muchas veces no se llega a reconocer desde el exterior: «Ademais de darlles clase e de ensinarlle os coñecementos, tes que darlles un apoio emocional e moitas veces non estamos formados para iso», explica Isaura.Por desgracia, esta situación no afiecta solamente a problemas emocionales de menor importancia, sino que muchas veces los tutores tienen que lidiar con patologías psicológicas graves sin que nadie les haya preparado previamente: «Hai rapaces cunha ansiedade elevadísima, algúns para os que hai que activar protocolos de suicidio porque comezan a autolesionarse, hai chamadas de emerxencia que o profesorado temos que xestionar, aparte do ratio de alumnos e da carga burocrática, sen ningún tipo de formación psicolóxica, e tampouco temos axuda externa», explica la formadora. Y si los problemas en el aula no fueran suficientes, a ellos hay que añadir que no es nada fácil quedárselo para uno mismo: «temos unha carga emocional moi forte e iso acabas levándoo a casa, non podes esquecerte dos nenos cando saes do centro», cuenta.
