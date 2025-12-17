Los profesores salen de funeral por la «muerte» de la escuela pública

Todos los centros de educación públicos desde As Lagoas hasta la Avenida da Habana cerraron ayer la jornada escolar con esquelas en sus puertas, debido a la pérdida de su ser más querido: una enseñanza pública y de calidad. Esta fue el simbolismo con el que los docentes ourensanos que ayer se manifestaron por las calles de la ciudad de As Burgas quisieron denunciar la situación que viven en las aulas. CIG y STEG convocaron la que ya es la tercera huelga de profesores en lo que va de curso, y que se prolongorá hasta el día de hoy, en el que los sindicatos han convocado una macromanifestación en Santiago de Compostela.

Un entierro simbólico

Los cerca de 100 educadores que tomaron parte en la protesta (una pequeña parte del colectivo total que secundó la huelga) marcharon desde el conservatorio de música hasta la Delegación Territorial de la Xunta liderados por una comitiva de tres pseudopárrocos (profesores disfrazados para la ocasión) en la que representaban la manifestación como el «funeral» dedicado al «entierro» que sufre el sistema público de educación.

La reinvindación que elevará el número de días de huelga a cinco en lo que va de trimestre viene motivada por la imposibilidad de reunirse con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez González, pero las razones de protestas se mantienen: un cóctel de altos ratios profesor/alumno, falta de personal para atender correctamente la diversidad, una cantidad desorbitada de burocracia una jornada de 20 horas lectiva (la más alta de España) que quieren bajar a 18. En Ourense, bajo proclamas como «Rodríguez, escoita, esta é a nosa loita», expresaron su necesidad de «seguir visibilizando o conflito, facéndoo cada día nos nosos centros, coas familias e co alumnado, pero tamén nas rúas (...), porque só así conseguiremos chamar a atención sobre as nosas demandas», como leyeron en su manifiesto.

Artai Fernández. / FdV

«Hai mestres de Debuxo dando Educación Física» Artai Fernández vive en carne propia el contraste que hay entre los institutos más urbanos y los rurales, y que hace que el ratio de 9,9 alumnos que la Xunta anunció a principio de curso no se aplique prácticamente en ningún caso: «Nas cidades teñen o problema de haber un número masivo de alumnado e non ter mestres suficientes para poder atendelos con calidade, mentres que nas aldeas, ao haber pouca xente, o que se fai é recortar o máximo posible en profesorado e, en consecuencia, que tamén falten docentes alí», cuenta.Una de las situaciones que mejor describe esos recortes es la que su mismo centro padece en A Cañiza. Los dos institutos que hay en el concello compartían desde hace 2 años el mismo profesor de Educación Física al haber poco alumnado, pero la situación actual no llega ni para eso: «Dende hai un tempo xa non hai ninguén. Nun centro imparte esas clases o mestre de Lingua Galega, e noutro deu un de Tecnoloxía e agora outro de Debuxo. Alí non temos problemas de ratio, pero estamosno limbo do peche», explica.La sorpresa negativa aumenta al comprobar de la voz de otros profesore presentes que no es un caso aislado: exponen que hay formadores de Automoción dando clases de Inglés, o educadores de la rama artística enseñando Lengua Española.

Rebeca Pérez. | FdV

«Hai un problema grave ao ensinar galego a alumnado estranxeiro» Rebeca, profesora de Lingua Galega en un instituto de O Carballiño, padece principalmente la falta de recursos y personal para poder atender los casos más necesitados. En su caso, cuenta con un considerable porcentaje de alumno exxtranjero, y el hecho de no haber protocolos ni educadores para tratar sus casos afecta gravemente a sus competencias: «Ao non haber un plan de acollida lingüística, temos que estar dando clases de iniciación aulas de adquicisión de competencias básicas da lingua ao mesmo tempo que teñen que avaliarse cos mesmos criterios que os alumnos que reciben o galego como lingua materna, é un problema grave», relata.Escuchando su caso, se disipan cada vez más las dudas sobre que la situación por la que protestan no tiene un solo condicionante. Hay para quien el ratio supone el mayor problema, con el caso de una orientadora (en los centros en los que la hay) con 800 alumnos a su cargo; para otros, el reducido número de profesores de pedagogía terapéutica impide poder implicarse todo lo posible en sus pupilos; y en el caso de los restantes, la burocracia que de base ya hay que entregar por duplicado supone una carga laboral con la que es difícil conciliar por las tardes, pero todo se resume en un caos estructural para el que es necesario tomar medidas.

Isaura Pérez. | FdV