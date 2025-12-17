Entran a robar en dos geriátricos de Ourense y se llevan dinero, lotería y joyas

En los últimos días se han cometido dos robos con fuerza en el interior de dos residencias de mayores de la provincia de Ourense, las dos ubicadas en la comarca de O Carballiño, a una distancia de apenas cinco kilómetros. Los hechos han sido perpetrados en demarcación de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, que tendrá que averiguar si la misma persona o personas están implicadas en los dos sucesos, de características similares, debido al tipo de establecimiento donde actuaron los ladrones y también en relación a la modalidad delictiva, robo con fuerza con las ventanas como punto de entrada.

En una de estas residencias geriátricas, el autor o autores del delito forzaron la ventana y accedieron al interior de la oficina. Han desaparecido 1.550 euros así como 24 décimos de lotería, cada uno de los cuales cuesta 20 euros.

El segundo hecho fue cometido en un hogar residencial, donde los ladrones también franquearon el acceso forzando la ventana y se apoderaron de 1.800 euros en efectivo y de joyas de personas residentes en el lugar. En el momento del robo, cometido sobre las cuatro de la madrugada del pasado domingo al lunes, se encontraban en las instalaciones un total de 46 residentes así como dos auxiliares.