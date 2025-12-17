Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los ediles del PP desde la democracia homenajean al decano, Jorge Bermello

Un grupo de populares, ayer, en su encuentro anual. | Iñaki Osorio

REDACCIÓN

Ourense

Cargos del PP en activo y ya jubilados que fueron en su día concejales o alcaldes del Concello de Ourense, desde 1979, con la democracia, se reunieron ayer en un encuentro anual navideño que rinde homenaje a uno de sus miembros ya desapreciase Odilo Masid. Estuvo un amplio elenco e cargos actuales y de hace décadas.

Pero la cita tuvo una homenaje especial para su decano, el exregidor y exalcalde Jorge Bermell, al que se le hizo entrega de un obsequio por su contribución a la política , al deporte(como presidente del Ourense) y a la empresa en donde sigue aún a sus 89, liderando proyectos pioneros. Su visión es más necesaria y actual que nunca pues tras agradecer el homenaje recordó que «la política es servicio, dialogo y llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría».

