Cuatro premios Gran de Area 2025 de arquitectura recayeron en Ourense

Cuatro de los doce premios otorgados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, COAG,. en las cuatro provincias gallegas, dentro de su certamen Gran de Area 2025, han recaído en trabajos realizados en Ourense, «que ejemplifican, rigor, sensibilidad d y calidad arquitectónica» indica el jurado. En el caso de los trabaos premiados en la provincia, son obras para vivir, para soñar, e incluso para orar o simplemente disfrutar de un legado sacro milenario, como la rehabilitación de la fachada oeste de la Catedral que tuvo premio.

Reforma de alojamiento en Carballed. | FdV

Rectoral Taboadela.

Rehabilitación en la calle Progreso. | FdV

Una de las obras premiada fue la obra del Alpendre Rectoral en Santiago de Rabeda, en A Touza en Taboadela. Ourense, de los arquitectos Candelaria Cecilia López y Juan José Otero. El punto de partida fueron las raíces agrícolas y ganadera s predominantes, con la extensión del monocultivo, «a través de los cuales se busca la maximización de la rentabilidad económica por hectárea, que conducen la una mayor degradación de los ecosistemas. El proyecto parte del concepto de Paisaje Cultural Agroecológico·», explican en la memoria.

Fachada oeste de la catedral. | FdV

Alojamiento en Muimenta

Otro de los proyectos premiados en el Gran de Area está en Muimenta, Carballeda de Avia, Ourense, alojamiento ideado por el arquitecto Pablo López Prol. El objetivo «·mucho mayor» indica la memoria, «un plan global de recuperación de la tierra agraria y dinamización de los núcleos de población, promovido desde 2021 por la Consellería de Medio Rural de la Xunta y abordar las problemáticas de transformaciones sufridas en los últimos años, en los modos de vida de las aldeas rurales, y su ancestral papel organizador de territorio a través de sus sistemas productivos de escala local».

Edificio en calle Progreso

Al arquitecto Manuel Jorreto Díaz, pertenece el tercer proyecto premiado en el Gran de Area, su rehabilitación y ampliación de un edificio en la calle Progreso 57,59 de Ourense. La rehabilitación implicaba una protección de fachada, a la que se han sumado nuevas plantas, con las que se da al conjunto «un nuevo significado de contemporaneidad mediante una fachada retranqueada formada por una celosía vertical metálica, la cual logra dar una visión más dinámica del edificio» ,indican.

Catedral de Ourense

Finalmente el cuarto proyecto premiado es la restauración de una obra milenaria, la fachada oeste de la Catedral de Ourense, proyecto de María Sonia López Calvo y Manuel Seoane. Las intervenciones permitieron dignificar esta parte de la catedral incluyendo la torre de las campanas, con las habituales labores de limpieza y protecciones contra humedades de cornisas y carpinterías, y para valorar e el conjunto escultórico del siglo XIII de Maestro Mateo.