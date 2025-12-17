Las ayudas por los incendios del verano llegan al rural ourensano
El subdelegado del Gobierno visitó una explotación agroganadera en A Mezquita, que recibió cuantía
Las explotaciones ganaderas y agrícolas afectadas por los incendios forestales del verano en Ourense empiezan a recibir las ayudas habilitadas por el Gobierno para paliar los daños provocados.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comenzó a abonar estas compensaciones, destinadas tanto a cubrir la pérdida de renta como a reforzar la contratación de seguros agrarios. Las cuantías oscilan entre los 1.500 y los 10.000 euros.
En la provincia, una de las explotaciones beneficiarias es la empresa ganadera Viduane, situada en el concello de A Mezquita, cuyos campos y vallados resultaron calcinados. Su titular, Domingo Antonio Vidueiro, ya ha recibido una ayuda de 10.000 euros. Hasta allí se desplazó ayer el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, acompañado por la concejala Cristina Clavería.
Santos aprovechó la visita para recordar que el Gobierno inició el proceso de pago el pasado 3 de diciembre y que, a nivel estatal, se movilizaron 27,8 millones. De ese total, más de 4,9 millones de euros corresponden a Galicia.
La mayor parte de los fondos, 21,5 millones de euros, se destinan a compensar la pérdida de ingresos de 3.446 explotaciones, mientras que otros 6,3 millones permiten elevar hasta el 70% la subvención del coste del seguro agrario a 6.647 titulares de explotaciones, de los cuales 965.000 euros corresponden a Galicia.
