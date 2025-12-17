La Asociación de Empresarios del polígono de San Cibrao y Abanca refuerzan su alianza

La Asociación de Empresarios del Polígono San Cibrao y Abanca han firmado un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar, a lo largo de 2026, distintas iniciativas dirigidas a reforzar el tejido empresarial del principal polígono industrial de Ourense.

El convenio fue suscrito por el presidente de la asociación, José Antonio Rodríguez Araujo, y la directora de zona Ourense-Centro de Abanca, Lara González. Entre las acciones previstas figuran jornadas y conferencias orientadas a dar respuesta a las necesidades actuales de las empresas, específicamente para abordar temas de interés y utilidad para el colectivo y dotar a las entidades locales de herramientas y conocimientos para afrontar los retos del entorno.

El acuerdo también refuerza la promoción del polígono, con la inclusión de un enlace directo a la asociación en la página web de la entidad financiera. Ambas partes mantienen, además, su compromiso de colaboración en futuros proyectos de interés común.

Esta alianza da continuidad a una relación estable entre ambas entidades, que el pasado mes de junio ya se tradujo en un convenio financiero con condiciones específicas para las empresas de San Cibrao das Viñas.