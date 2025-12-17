La Asociación de Empresarios del polígono de San Cibrao y Abanca refuerzan su alianza
El acuerdo prevé jornadas formativas, promoción y nuevos canales de difusión
La Asociación de Empresarios del Polígono San Cibrao y Abanca han firmado un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar, a lo largo de 2026, distintas iniciativas dirigidas a reforzar el tejido empresarial del principal polígono industrial de Ourense.
El convenio fue suscrito por el presidente de la asociación, José Antonio Rodríguez Araujo, y la directora de zona Ourense-Centro de Abanca, Lara González. Entre las acciones previstas figuran jornadas y conferencias orientadas a dar respuesta a las necesidades actuales de las empresas, específicamente para abordar temas de interés y utilidad para el colectivo y dotar a las entidades locales de herramientas y conocimientos para afrontar los retos del entorno.
El acuerdo también refuerza la promoción del polígono, con la inclusión de un enlace directo a la asociación en la página web de la entidad financiera. Ambas partes mantienen, además, su compromiso de colaboración en futuros proyectos de interés común.
Esta alianza da continuidad a una relación estable entre ambas entidades, que el pasado mes de junio ya se tradujo en un convenio financiero con condiciones específicas para las empresas de San Cibrao das Viñas.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Aparece muerta la septuagenaria con alzhéimer desaparecida en Avión
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Molestó en un autobús y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer