La AECC ourensana reúne por primera vez a sus voluntarios con una apuesta por reforzar el rural

La Asociación Española contra el Cáncer—AECC— en la provincia de Ourense celebró ayer un encuentro inédito: la primera reunión conjunta de todo su cuerpo de voluntariado. Una cita concebida como un espacio de encuentro y esperanza, que la entidad quiere convertir en un recordatorio anual del papel esencial que desempeñan quienes acompañan a pacientes y familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

La jornada combinó información, formación y testimonio, pero sobre todo emoción en el Hotel Barceló. Allí el presidente provincial de la AECC, Germán Rodríguez, se dirigió directamente a los voluntarios con un discurso cargado de simbolismo. Recordó que el cáncer irrumpe en los hogares dejando «silencios difíciles de llenar» y subrayó que, frente a esa soledad, el voluntariado se convierte en un apoyo insustituible.

«No se trata de tener siempre la respuesta», señaló, sino de ofrecer algo profundamente humano: «presencia, cercanía y acompañamiento». «Estar cuando alguien lo necesita, escuchar cuando hablar es difícil y acompañar cuando el camino se hace cuesta arriba», resumió en una sala donde la mayor parte del voluntariado presente eran mujeres.

En una provincia extensa y dispersa como Ourense, ese acompañamiento adquiere un valor añadido. Los voluntarios fueron definidos como «el hilo que une» a una provincia a menudo marcada por la «distancia y la soledad», y como la prueba de que nadie debería sentirse solo frente a la enfermedad.

El impacto emocional del encuentro fue palpable en los testimonios compartidos. Una madre cuya hija se enfrentó a un cáncer de mama agradeció públicamente la labor de los voluntarios, a los que describió como «una especie de ángeles» por el cariño que ofrecen y por el tiempo que dedican a los demás. Desde el Hospital de Día de Oncología, personal de enfermería confirmó también ese apoyo diario, destacando que los voluntarios están siempre «atentos, sonrientes y serviciales».

La vista en la expansión

Más allá del reconocimiento, el encuentro sirvió también para mirar al futuro. La gerente de la AECC en Ourense, Judit Vega, explicó que la asociación se encuentra en un momento clave de crecimiento y despliegue territorial, con un plan estratégico centrado en la investigación, los asuntos públicos, el apoyo directo y la humanización de la atención.

Uno de los compromisos principales es que «el código postal no determine la calidad de la atención oncológica». Así, la AECC trabaja para llegar a más personas, especialmente en zonas rurales y alejadas, como Valdeorras, impulsando proyectos que permitan reducir las desigualdades derivadas de la distancia.

De cara a los próximos años, la entidad se marca como objetivo aumentar su base de voluntariado, especialmente en comarcas rurales como Manzaneda, Castro Caldelas y A Limia, con la meta de crecer al menos un 5% en estas zonas. Para ello, se apuesta también por la captación de personas más jóvenes, con presencia en salones de estudiantes y otros espacios educativos.

Germán Rodríguez, cerró el encuentro con una reflexión personal. Tras la pandemia, dijo, comprendió que no bastaba con sobrevivir. «Había que estar, estar para los demás, estar de verdad». Requisito que cumplen los voluntarios a los que agradeció su compromiso constante, su participación en todas las actividades—119 sin contar todavía las de Navidad— y sus horas de «trabajo» invertidas, más de 2.930. Todo ello antes de una comida familiar para «conocerse mejor».