Unión Agrarias denuncian esperas de hasta 6 meses por un permiso de plantación

Unións Agrarias (UU AA) denuncia retrasos en la tramitación de permisos de arranque y de nuevas plantaciones de viñedo en la delegación de la Consellería do Medio Rural en Ourense. La organización atribuye la situación a la falta de personal y sostiene que existe un «bloqueo» administrativo que afecta a explotaciones de una provincia que concentra cuatro de las cinco denominaciones de origen de vino de Galicia.

Según el sindicato, cuando los productores solicitan autorizaciones para arrancar viñas o plantar en nuevas parcelas, la ausencia de funcionarios demora los expedientes una media de cuatro meses y, en algunos casos, hasta seis. Esa espera, añade, hace «completamente inviable» planificar la actividad con un mínimo de previsión.

Ante la falta de «soluciones efectivas», UU AA asegura que algunos viticultores ourensanos optan por tramitar fuera de Galicia los arranques y comprar derechos de plantación en Castilla y León o en La Mancha. Por ello, pide a la Xunta que cubra las plazas sin dotación para evitar colapsos en la oficina de Ourense.

Los agricultores recuerdan que la uva es de las últimas actividades agrarias que gestionan territorio en la provincia, donde la producción de leche escasea, la de carne baja y la forestal apenas supone el 5% del total gallego. Por eso defiende cuidar la rentabilidad para evitar abandono y ayudar a prevenir incendios.