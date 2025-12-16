Tres novelas negras, mismo escenario: Ponte Vella abre sus puertas al misterio

Ourense vuelve a mirarse en sus propios paisajes y lo hace desde un lugar inesperado: una segunda planta del centro comercial Ponte Vella convertida, por unas horas, en escenario de un coloquio literario donde la ficción criminal se mezcla con la identidad de la provincia. Allí, envueltos en el rumor cotidiano de las compras, tres nombres destacados de la novela negra gallega —Pedro Feijoo, Óscar Reboiras y Óscar Guzmán— conversarán este jueves sobre la fuerza narrativa que emana de los pueblos, los caminos y las leyendas que habitan Ourense.

Feijoo llegará con su última criatura literaria en las manos: «Onde nacen as bestas». Una novela que vuelve a los montes de Rebordechao y Laza para revisar, con mirada contemporánea, el mito del lobisome de Allariz. En estas páginas, la frontera entre lo real y lo mítico buscan «un regreso al origen, al territorio como pulsión, ya que para escribir la novela Feijoo incluso vivió un año en la localización de Rebordechao».

Así no lo explica Feijoo, quien lo hace es Óscar Guzmán, porque el escritor ourensano es la mente pensante detrás de este evento literario que «puede ser un plan diferente, pero igual de entretenido que otros muchos pensados para esta Navidad».

A los dos nombres se suma el de Óscar Reboiras, que desplegará las capas de «A agonía das folerpas» —o El caso Salgueiro, en su celebrada edición castellana—, un relato de dos tiempos que ha conquistado a miles de lectores y suma ya siete ediciones.

La historia nace en la aldea de Salgueiro, en el concello de Muíños, un pueblo que, tras ser abandonado, pasó a ser propiedad de la Xunta de Galicia. En el libro se convierte en un complejo turístico en pleno Parque Natural do Xurés y «alejada de todo es el enclave ideal para descansar...o para que un asesino en serie entierre a sus víctimas». Su versión en gallego obtuvo el Premio Novela Galicia rural en 2022, confirmando el alcance literario de su universo.

El tercer escritor que compondrá el encuentro es el propio organizador, el ourensano Óscar Guzmán. El autor de «Pero...como morren as pegas?»— Premio Ponte 2023— con su trama desarrollada entre el Couto Mixto y la ciudad de Ourense, aportará otra mirada al territorio, ese que tantas veces parece esconder más historias de las que cuenta. Lo hará «jugando en casa», algo que es «una ventaja porque te sientes acompañado por los tuyos», asegura garantizando que no se pondrá nervioso porque «sé que todos vamos a estar muy bien arropados».

Atmósfera policial

Para dirigir el encuentro el moderador será Robert Cagiao. El escritor, que recientemente ha reabierto la librería Lume en A Coruña, oficiará como guía en este viaje narrativo.

Especializado también en novela negra será el encargado de proponer un diálogo abierto y cercano, donde los autores puedan desvelar cómo nace una atmósfera, cómo se construye un crimen y qué papel juega la memoria de un lugar en la ficción policial.

La Agrupación de Libreros de Ourense tendrá ejemplares de los libros a la venta

«Es una charla pensada para el público, para que quien se acerque descubra el detrás de las páginas: el modo en que Ourense se cuela en cada línea, cómo un paisaje inspira un conflicto o qué ocurre cuando una aldea desconocida se convierte en epicentro de una historia que conquista a medio país», sostiene Guzmán, que espera que la recepción del público sea «muy buena» porque «las historias lo merecen».

Para ello el centro comercial suspenderá por un rato la prisa del diciembre ourensano para abrir un espacio distinto: un refugio para lectores en medio del bullicio. Además, aprovechando las fechas, la Agrupación de Libreros de Ourense también acompañará el evento, con presencia directa y venta de los ejemplares, sumando la experiencia de las librerías locales a esta cita el jueves a las 19.30 horas.