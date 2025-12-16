Una de cada tres muertes viales en Ourense en 2025 se debe al consumo de sustancias

La filosofía de «al volante, tolerancia cero» está cada vez más implantada en los conductores de toda España, pero tristemente, las fechas más señaladas recuerdan que el problema de consumo de sustancias no está del todo erradicado. No por nada el jefe provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Ourense, David Llorente, se refiere a la Navidad como «a época do ano máis problemática» para el cuerpo: cenas de empresa y amigos con presencia de alcohol y drogas; desplazamientos cortos y multitudinarios, en los que el piloto se relaja y sobrestima su capacidad de reacción; una mayoría de viajes nocturnos sin visibilidad; falta de personal de control y patrulla debido a las vacaciones... las fiestas invernales presentan un «cóctel perfecto» para que la probabilidad de accidentes se dispare y, por ello, las fuerzas del Estado toman medidas especiales cada año.

Y es que ayer comenzó la tradicional campaña de controles de Navidad, que se extenderá por toda España hasta el 21 de diciembre. Para su presentación estuvieron presentes en la OU-101 a su paso por Paderne de Allariz el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, el jefe del subsector de Tráfico de Guardia Civil de Ourense, Javier Barja y el propio Llorente. La campaña contará con el trabajo de las diferentes policías para establecer una patrulla exhaustiva: cualquiera podrá ser parado para revisar su nivel de alcohol o drogas en cualquier momento de la semana, incluso de madrugada o en festivos. Y aunque la mayoría de los controles se situarán en los «sospechosos habituales», es decir, entornos de restaurantes y lugares de ocio, ningún tipo de vial se librará de ser controlado, ni siquiera las vías dentro de poblado, pues en los cascos urbanos de Ourense, Xinzo de Limia, O Barco de Valdeorras, Maceda y A Pobra de Trives también habrá alcoholímetros y drogotests, en este caso a cargo de sus respectivas Policías Locales.

Toda prevención es poca al conocerse los registros de este 2025: de los 14 siniestros con fallecidos que se han producido en la provincia termal a lo largo del año, cinco estaban relacionados con el consumo de sustancias. Entre ellos la reciente tragedia en Muíños, donde la imprudencia de un conductor que cuadruplicaba la tasa legal de alcohol provocó la muerte de un matrimonio (la mujer por el choque entre vehículos y el hombre por infarto al conocer la noticia, dejando huérfano a un chico de 24 años en menos de cinco horas).

Los casos que no terminan en tragedia pero presentan condiciones para propiciarla son también preocupantes. En estos doce meses, en Ourense se tramitaron casi 1.900 sanciones por consumo, o lo que es lo mismo, más de 5 personas al día condujeron borrachas o drogadas por la provincia, y eso sin contar las que evitaron los controles. En las épocas de Navidad, los casos aumentan, pues esta misma campaña dejó en torno a 80 positivos en alcohol y drogas en años anteriores, lo que supone el doble del promedio anual.

La DGT espera repetir el nulo dato de tragedias que presentó la última campaña, pues la Navidad de 2023/2024 no dejó ningún fallecido en Ourense. Pero aunque en las últimas década las campañas de prevención han tenido un éxito rotundo (a principio de los 2000 se producían el triple de siniestros mortales que ahora), cada año la cantidad de víctimas pueden variar radicalmente. Como muestra, la Navidad de hace dos años, en la que Galicia dejó 12 fallecidos, más que ninguna otra comunidad, y los 3 accidentes fatales en la provincia auriense, sólo fueron superados por Toledo (5) y A Coruña (6).

El patrón común: hombres de mediana edad

Al contrario que en campañas como la de Black Friday, en las que los positivos por droga en repartidores fueron mayoritarios, los controles de Navidad suelen tener como protagonistas indeseados a hombres de mediana edad altas tasas de alcohol en aire espirado. Y es que aunque es común señalar a los jóvenes como los más irresponsables en la carretera, en estos casos cambian las tornas: son los noveles quien más están concienciados del «si bebes no conduzcas», mientras que muchos varones de entre 40 y 60 años que beben con regularidad tienen totalmente normalizado coger el volante con niveles de alcohol que llegan al delito penal. «Todos os días temos casos así, de saídas de vía e que dan alto no alcoholímetro. Pensabamos que estaban xa erradicados, pero parece que hai que seguir», cuenta David Llorente.El jefe provincial considera que hacen falta más medidas para acabar con este patrón común, pues no hay vías adecuadas para tratar con casos que en muchas situaciones llegan a problemas de adicción o dependencia. «A única ferramenta que temos nesta situación é retirarlle o permiso por un tema psicofísico e mandalos a Urxencias, por unha presunta adición, pero non hai base legal para recoñecer esta decisión se non está rexistrada por un médico de cabeceira. Ademais, os cursos de recuperación de puntos do carné moitas veces non son efectivos nestes casos, e non fan que rematen eses hábitos», afirma.