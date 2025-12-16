El PSOE pedirá al pleno provincial que la Xunta de más fondos para Ayuda en el Hogar

El PSOE presentará una moción a debatir este próximo viernes en el pleno de la Diputación en la que exige la elaboración de un plan estratégico provincial de servicios sociales que refuerce la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) e inste a la Xunta a cumplir con sus deberes legales en la materia. El portavoz socialista, Álvaro Vila Araújo, estuvo acompañado en la presentación por diputados provinciales y concejalas de Pereiro de Aguiar en el Centro de Actividades para Mayores de los Gozos.

Durante la presentación, el dirigente socialista denunció que el SAF constituye un pilar fundamental en el sistema de atención a la dependencia en Galicia, pero que en los últimos años «se transformó en una carga económica insostenible para los municipios gallegos, en especial para los más pequeños, que son la mayoría en la provincia de Ourense». Según la Fegamp, los ayuntamientos ourensanos asumen casi el 30% del coste del SAF con recursos propios.