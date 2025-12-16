El Plan de Lectura permitió compras en todas las librerías

El Plan Provincial de Lectura impulsado por la Deputación de Ourense ha registrado compras en todas las librerías participantes, según los datos de canje de bonos. Hasta ahora se han generado 18.479 bonos y se han canjeado 14.895, lo que se traduce en una facturación de 261.861 euros en los establecimientos adheridos. El presidente provincial, Luis Menor, visitó la libraría Eixo, una de las incluidas en la campaña, y destacó que el programa logró «todos os obxectivos: apoiar a cultura, fomentar a lectura entre a mocidade e dinamizar o comercio local». También avanzó que la iniciativa tendrá continuidad «incluso un pouco máis mellorada».

El presidente de la Asociación de Libreiros de Ourense, Javier Ibáñez, agradeció la puesta en marcha del plan y señaló que «nos axudou moito, sobre todo, ás pequenas librarías».