Un ourensano sufre una extorsión virtual tras solicitar una cita en una página web de contactos
Realizó tres pagos después de recibir amenazas alusivas a él y su familia, por parte de una persona que decía ser jefe de un servicio de escorts
R. O.
El día 4 de diciembre, agentes de Policía Nacional de la comisaría provincial de Ourense detuvieron en Ponferrada (León) a un hombre y una mujer como presuntos responsables de la comisión de un delito de estafa, por haber amenazado y exigido una cantidad de dinero a un hombre, residente en la ciudad de Ourense, mediante una aplicación de mensajes.
El inicio de la investigación se produce tras la denuncia del perjudicado, en febrero de este año. Tras consultar una página de contactos y enviar un mensaje para concertar una cita, comenzó a recibir mensajes amenazantes, de una persona que aseguraba ser el jefe de una casa de servicios escort. Las intimidaciones iban dirigidas hacia él y su familia. Le reclamaban diversos pagos de dinero en compensación por las supuestas molestias ocasionadas. El perjudicado llegó a realizar tres pagos: dos Bizum de 750 euros y una transferencia de 1.500.
Los agentes de Policía Nacional de la Unidad de Delincuencia especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría provincial de Ourense lograron la identificación y localización de los autores. Acudieron a Ponferrada a detenerlos.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Aparece muerta la septuagenaria con alzhéimer desaparecida en Avión
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Molestó en un autobús y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer