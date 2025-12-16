Una obra de 3,5 millones para mejorar la seguridad del viaducto del Barbantiño
REDACCIÓN
La Xunta ha sacado a licitación por 3.538.056 euros las obras de acondicionamiento y refuerzo del viaducto de la autovía Dozón-Ourense (AG-53) sobre el río Barbantiño, una obra que pretende no solo mejorar daños del tablero sino mejorar su nivel de seguridad.
El proyecto incluye además del firme por el que circulan el tráfico rodado, la mejora de cara exterior de la loseta superior del viaducto, del Barbantiño, en el tramo del enlace de Cea -enlace con la O-402 y la La-52, entre los puntos kilométricos 81+134 y 81+914.
Las obras que se definen en este proyecto de construcción se enmarcan principalmente dentro del término municipal de Punxín y parte del término municipal de Amoeiro.
La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia tiene publicada esta contratación, a la que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de enero. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 10 meses.
Este contrato se enmarcará en el programa pionero impulsado por la Xunta de inspección y redacción de proyectos de conservación de estructuras y obras de paso de las carreteras autonómicas, con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios de las infraestructuras viarias y alargar la vida útil mediante labores de conservación preventiva.
