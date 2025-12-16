O Carballiño reparte 1.000 bonos de 20 euros para fomentar la ventas navideñas

Comprar en los comercios de la villa carballiñesa, tendrá un especial aliciente en esta fechas navideñas. El área de Comercio y Empleo de ese Ayuntamiento, lanza la campaña O Carballiño Contigo, u para fomentar las compras de Navidad en el comercio local a través de 1.000 bonos de 20 euros para los vecinos.

«Queremos que el dinero de las compras de Nadal queden en el Carballiño y en nuestro comercio local”, aseguró José Castro, alcalde en funciones, esta mañana en la presentación de la campaña.

La inversión total en la campaña es de 20.000 euros, y pretende revitalizar el comercio local durante estas semanas de compras navideñas. “Queremos darle la importancia que tiene a nuestro comercio, que forma un tejido económico y social muy importante para nuestra villa, fortalece nuestra comunidad, crea empleo y da vida a los barrios”, resaltó Diana González, concejala de Comercio.

Así que los establecimientos interesados (cualquier de O Carballiño, esté asociado o no al Centro Comercial Abierto) pueden adherirse a la campaña desde ayer, hasta este miércoles, día 17.

“Invitamos a aquellos comerciantes que tengan dudas a acercarse mañana, a partir de las 20.30 horas, al Ayuntamiento para ayudarlos en el que sea necesario”, apuntó González. A partir del jueves, día 18, los vecinos podrá descargar sus bonos desde las 9.00 horas a través de la página web ocarballinocontigo.com.

Descuentos de 20 euros

Cada bono representa un descuento de 20 euros en compras de 50 euros, lo que supone un importante revulsivo para animar a la población a acercarse al comercio local para sus regalos de Navidad.

En resumen, las condiciones son las siguientes: cada bono, que tendrá un coste de 30 euros para las personas que los descarguen, permitirá una compra de 50 euros canjeándolo nos propios establecimientos.