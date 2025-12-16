Milagros Fernández, próxima académica de la Academia de Enfermería de Galicia

Mañana miércoles día 17 a las 17.30 horas, en el salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería de Ourense, la Academia de Enfermería de Galicia celebrará una sesión solemne con motivo de la investidura como académica de número de la Dra. Mª Milagros Fernández Varela, diplomada en Enfermería en el año 1986. Ese mismo año empezó su actividad asistencial en Ourense y en 1989 se matriculó en un posgrado de Gestión de Enfermería en el ESADE.

En 2007 unió a su basta formación el inició de estudios licenciatura en Antropología cultural de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vigo, tesis titulada «Evaluación de la efectividad de un programa de actividad física universitario», un ensayo clínico que obtuvo la máxima cualificación, sobresaliente cum laude. Su curriculum en el ejercicio de la Enfermería y la investigación es amplísimo y cuajado de éxitos.