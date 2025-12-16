La huelga de profesores se inicia con un encierro en un IES de Verín

Es posible que hoy, al dejar a su hijo o hija en la escuela, encuentre un panorama disruptivo. Uno que incluso le haga pensar si le trastocaron el calendario y las vacaciones de Navidad han empezado antes de tiempo. Pero que solo haya un miembro del equipo directivo para asegurar la apertura y cierre del centro no se trata de un error, sino de los servicios mínimos que la Xunta ha decretado para la huelga de profesores (la tercera este curso), que durante hoy y mañana tendrá lugar en todos los centros educativos gallegos, y con la que los docentes públicos pretenden reivindicar la carga de trabajo y burocracia a la que están sometidos.

Aunque la protesta comience a afectar a esta jornada, para 26 de estos profesores la lucha comenzó ayer a la tarde en Verín. El equipo del IES García Barbón organizó en sus instalaciones una asamblea informativa , abierta a colegios de toda la provincia, en la que formadores de hasta nueve centros distintos acudieron con la intención de organizar un movimiento común (similar al que ya hay en zonas como Vigo, Santiago o la Costa da Morte) para expresar a las familias y alumnado sus reclamas de la mejor manera posible.

Tras una extensa reunión, los presentes acordaron unos puntos básicos a demandar: mejoras salariales, reducción del ratio profesor-alumno o presencia de especialistas en los centros para atender a la diversidad, entre las firmadas. Afirmaciones que, aunque parezcan generalistas, se reflejan en la orientadora que tiene a cargo a 800 alumnos, en la misma hoja de documentación que se exige entregar por cuatro vías distintas o en los 6 grupos a los que un profesor imparte clase simultáneamente.

Y es que el profesorado de Verín no protesta por una falta de respuesta del organismo institucional responsable, sino por el incumplimiento de sus promesas. En agosto de 2025, un comunicado de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP anunciaba a bombo y platillo que el ratio de 9,9 alumnos por profesor que los docentes gallegos tendrían este curso era «de los mejores a nivel nacional». Sin embargo, los formadores que hoy protestan en Verín recibieron esa noticia como si de humor se tratara: «Cando a lin fíxome moita graza, porque o que fan é dividir o total de alumnos polo total de profesores, pero ese número non conta nada. Hai centros con moi pouco alumnado no que a carga de traballo é razonable, e compensa o dato, pero nalgúns das cidades hai mestres que contan con máis de 200 alumnos durante todo o curso, dos que teñen que facer seguimento e corrixir traballos e exames. O 9,9 non aporta ningún tipo de información relevante», explica, Alberto uno de los organizadores de la asamblea en el García Barbón, que también destaca que la reunión en Verín no está organizada por un sindicato.

Una evaluación navideña algo diferente

Esta tercera huelga en lo que va de curso fue convocada por la CIG tras no conseguir una reunión el pasado jueves con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. A partir de ese día, las relaciones entre sindicato y gobierno autonómico parecen estar más tensas que nunca, y el departamento de la Xunta ha encontrado en las fechas elegidas el dardo perfecto para señalar a la movilización».Y es que estos días son los escogidos por multitud de centros para celebrar los claustros de evaluación y asignar las calificaciones del primer trimestre. La huelga puede trastocar la fecha de entrega de las notas a las familias, y la Consellería ve esto como algo intencionado: «Non é froito da casualidade, senón unha proba máis de que non lles importan absolutamente nada os alumnos nin o sistema educativo. O seu único obxectivo é facer dano ao sistema, poñendo os seus intereses políticos por diante dos dereitos dos estudantes», afirma el departamento.Por su parte, los educadores asambleados en Verín desmienten que las protestas vayan a tener un impacto significativo en la dinámica. Ningún escrito determina que el claustro se tenga que celebrar en unas fechas concretas, ni que las notas se tengan que entregar al alumno antes del tercer trimestre. De hecho, en centros como el de Alberto la evaluación está hecha desde hace 3 semanas, y los expedientes ya están listos para recoger. En otros colegios, se ha decido convocar la reunión a la vuelta de Navidad y comunicar las puntuaciones en el segundo trimestre, por lo que consideran que «non é tanto problema como o que parece que se está a tratar».