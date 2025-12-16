Herido leve un camionero tras chocar con un turismo en la N-532 por Verín

Una colisión lateral entre un camión cargado con arena y un Peugeot 208 de matrícula francesa provocó el vuelque del trailer en la carretera y heridas leves en su conductor. El accidente se produjo a las 15:52 horas en la N-532 a su paso por Verín en sentido hacia Portugal . A raíz del choque, el camión se desequilibró sobre su costado izquierdo, y, parte de la arena que llevaba quedó esparcida en el asfalto.