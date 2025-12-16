Herido leve un camionero tras chocar con un turismo en la N-532 por Verín
Una colisión lateral entre un camión cargado con arena y un Peugeot 208 de matrícula francesa provocó el vuelque del trailer en la carretera y heridas leves en su conductor. El accidente se produjo a las 15:52 horas en la N-532 a su paso por Verín en sentido hacia Portugal . A raíz del choque, el camión se desequilibró sobre su costado izquierdo, y, parte de la arena que llevaba quedó esparcida en el asfalto.
- Aparece muerta la septuagenaria con alzhéimer desaparecida en Avión
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Molestó en un autobús y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- Preocupación vecinal en A Ponte tras la aparición de un cadáver en un edificio okupa
- El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones