Encuentro anual de voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer
El Hotel Barceló de Ourense acoge hoy el primer encuentro anual de un voluntariado muy especial, el de la AECC, la asociación de lucha contra el cáncer en Ourense. Estarán Germán Rodríguez, presidente de la directiva de la asociación en Ourense y Judit, su gerente.
