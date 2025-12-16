Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bono Transporte de SánchezCasó ToméTierras rarasNaufragio PortugalParticulares alquilan su cocheCelta-Athletic
instagramlinkedin

Encuentro anual de voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer

El Hotel Barceló de Ourense acoge hoy el primer encuentro anual de un voluntariado muy especial, el de la AECC, la asociación de lucha contra el cáncer en Ourense. Estarán Germán Rodríguez, presidente de la directiva de la asociación en Ourense y Judit, su gerente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents