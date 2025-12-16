D.O. Valdeorras estrena «El valor de lo pequeño», su nueva campaña
REDACCIÓN
La Denominación de Origen Valdeorras estrena ayer u nueva campaña de imagen basada en un spot protagonizado por dos viticultores valdeorreses que ensalza “El valor de lo pequeño”, y que ya se puede ver diferentes plataformas audiovisuales, estáticas exteriores de grano y mediano formato, en las principales redes sociales e incluso en autobuses de toda Galicia.
El presidente de la D.O. Valdeorras, Marcos Prada Ginzo, destaca que “si algo caracteriza a la viticultura valdeorresa es que cada pequeña parte de su proceso, suma un valor incalculable”, una realidad que “define nuestros vinos” y que de la sentido la este eslogan, explica.
Sobre la nueva campaña, expresa Prada Ginzo que “debemos asegurarnos de que nuestra identidad se comprenda y se comparta, de que cada profesional del vino, pueda conocer nuestra historia».
