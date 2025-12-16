Más de cien divorcios y separaciones en solo tres meses

A una media de 1,3 parejas de Ourense se les acaba cada día el amor o las ganas de seguir viviendo juntos, a la vista de los datos de rupturas matrimoniales registrados en los 9 primeros meses del presente año 2025, con un total de 342, tanto nulidades, como divorcios o separaciones. A la espera de culminar el último trimestre de 2025, es decir, el que comprende de octubre a diciembre de este año, ha habido una mayoría de divorcios frente a las separaciones, y muchos no consensuados.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia publicaba ayer los datos de las nulidades, rupturas o separaciones que se han producido en el tercer trimestre de este año, es decir entre julio y septiembre.

A tenor de estos datos, no se ratifica la máxima de que las parejas –las que ya hacían aguas– rompen en cadena después de la vacaciones, pues han sido en este tercer trimestres 103 rupturas matrimoniales, de la cuales 58 han sido divorcios consensuados entre la pareja, 43 divorcios no consensuados entre ambas partes, y 2 fueron separaciones que no fueron consensuadas. Claro que también 16 parejas han modificado las medidas consensuadas.

El problema habitual suele ser la guarda y custodia de los hijos, y en el caso de estas 104 rupturas que se producían en el tercer trimestre del año, 51 han consensuado este espinoso asunto mientras que otras 32 no.

A tenor de los datos que hay en la provincia, en lo que va de año, el primer trimestre de 2025 parece que ha sido el más complejo, con 133 rupturas en total.

Según el TSXG, en el tercer trimestre de 2025 se registraron en Galicia 854 demandas de ruptura matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades), frente a las 1.077 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 20,7 %, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. El informe también revela que, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, disminuyeron todos los tipos de demanda. En el periodo analizado se presentaron 246 de divorcio no consensuado, frente a las 430 del año anterior, un 42,8 % menos. Los juzgados de la comunidad registraron 590 demandas de divorcio consensuado, un 3,8 % menos que en el tercer trimestre de 2024, cuando se contabilizaron 613.