Castro Caldelas, mujeres que tejen la Navidad a punto de ganchillo

Castro Caldelas, municipio ourensano incluido en la lista de los catalogados como Pueblos más Bonitos de España, tiene además estos días una de las decoraciones navideña s más originales: figuras, árboles y pancartas, elaboradas en ganchillo.

Muñecos y árbol de Navidad de ganchillo. | Fdv

Las manos de 25 mujeres del municipio, han hecho posible este hermoso elenco de figuras de ganchillo o crochet, repartidas por calles, en el entorno del santuario o del castillo del municipio.

Es el segundo año que se pone en marcha esta iniciativa, que incluye ya un árbol de tres metros adornado con elementos de ganchillo, tres enanos elaborados e el mismo material , un enorme cartel de más de 10 metros, primera y decenas de e elementos más que recuerdan un arte que triunfa también en Portugal. Según indica el Concello de Castro Caldelas este año fueron 1.000 los cuadrados de ganchillo elaborados para adornar el árbol, el cartel que felicita las fiestas y el c astillo pero se han hecho también adornos en el casco histórico con estos tejidos artesanales Un trabajo que, según la alcaldesa, Sara Inés Vega» es un símbolo de ocio y de unión bien aprovechados. A ello se suma también la nueva iluminación navideña que «crea magia» y revalida el título de pueblo bonito de España, también en Navidad .