Casa Vella, promover el arte internacional desde la aldea

A Casa Vella, centro de creación que nació como un lugar para aglutinar y apoyar el talento creativo en una ubicación muy poco habitual —en concreto en la aldea de Amiadoso, Allariz (Ourense), fuera de los circuitos urbanos—, ha vuelto a validar la originalidad de su proyecto, pues acaba de acoger un ciclo de tres residencias artísticas internacionales

Estas tres residencias internacionales de artistas que han preparado sus proyectos creativos en esta pequeña aldea ourensana, han contado con el apoyo del mencionado programa de ayudas de Iberescena. Artistas procedentes de Costa Rica, Portugal, Brasil y Cuba participaron en estas estancias, consolidando al espacio como un referente para la creación escénica y el intercambio cultural en el rural gallego.

Esta es la tercera vez que A Casa Vella recibe las Ayudas a la Creación en Residencia de Iberescena, un respaldo que refuerza su papel como lugar de investigación, producción y encuentro artístico en plena Reserva de la Biosfera. Además, el lugar elegido para A Casa Vella de Amiadoso, tiene la peculiaridad de ser un núcleo con una población de menos de 80 habitantes.

A lo largo del año se desarrollaron los proyectos «Dos minutos en silencio» , de Sharifa Karimah y William Retana (Costa Rica), en colaboración con SoloDos en Danza. También «Historia de un salto», del colectivo The Concept (Cuba/Barcelona) y «Estado de graça», de Bárbara Cordeiro y Walesca Timmen (Portugal/Brasil), seleccionado mediante convocatoria abierta.

En total, seis artistas iberoamericanos disfrutaron de estancias de una semana, contando con alojamiento, manutención, espacio de ensayo y acompañamiento artístico por parte del equipo de A Casa Vella. Las residencias fomentaron un tiempo de trabajo concentrado, en diálogo con el entorno natural y la comunidad local e incluyeron actividades de mediación y aperturas de proceso al público.

Con esta iniciativa, A Casa Vella reafirma su compromiso con la creación contemporánea en el medio rural y cierra un año especialmente intenso. En 2025, el centro acogió un total de 20 proyectos en residencia, con la participación de 60 artistas de Galicia y de otros territorios, incluyendo proyectos europeos. El programa contó con el apoyo de diversas instituciones públicas, y el desarrollo de actividades de mediación, exhibición y contenidos digitales que fortalecen su vínculo con el territorio y las artes escénicas.