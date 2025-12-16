Amigos de Galicia inicia la campaña solidaria para que ningún niño se quede sin juguete

Ningún niño o niña sin su regalo esta Navidad. Ese es el objetivo de la campaña de la Fundación Amigos de Galicia presentada ayer bajo el lema «Comparte ilusión». La presentación se realizó en el centro comercial Ponte Vella, que se suma un año más como punto de recogida de juguetes nuevos, facilitando la participación de la ciudadanía ourensana en una Navidad inclusiva para todos los niños y niñas, con independencia de la situación socioeconómica o administrativa de sus familias.

A lo largo del año, y con un repunte significativo durante la época estival, la Fundación Amigos de Galicia ha registrado en Ourense un alto volumen de solicitudes de ayuda, motivadas principalmente por la situación de vulnerabilidad y la falta de acceso al empleo. Del total de personas atendidas, el 61 % son personas inmigrantes, muchas de las cuales se encuentran en situación administrativa irregular o carecen de permiso de trabajo, lo que dificulta su acceso a ingresos estables y a unas condiciones de vida adecuadas.

Esta realidad impacta directamente en las familias y, de manera especial, en la infancia, generando situaciones de desigualdad que se acentúan durante fechas como la Navidad. Por este motivo, la campaña «Comparte ilusión» busca garantizar el derecho al juego, promoviendo una Navidad inclusiva.