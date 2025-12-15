El profesorado de un instituto de Verín se encierra por la huelga
El IES García-Barbón convoca para hoy una asamblea abierta a toda la comunidad educativa en la provincia ourensana
Redacción
Una reducción de las ratios, más profesores de apoyo y especialistas para atender mejor a los alumnos con necesidades especiales, refuerzos y desdobles, menos carga burocrática, así como un mayor reconocimiento y dignificación de la profesión docente, también a través de los salarios. Son varias las reivindicaciones de la huelga de profesorado, que suma este próximo martes y miércoles nuevas jornadas de protesta, después de las movilizaciones de septiembre y octubre. En el IES García-Barbón han convocado una asamblea abierta a toda la comunidad educativa de la provincia de Ourense, que comenzará a las 19:30 horas de hoy. «Na mesma preténdese construír un movemento asembleario aberto e desde abaixo, capaz de tecer unha rede intercentros que recolla as voces de todo o profesorado, familias e alumnado. O obxectivo é coordinarmos accións e traballar de xeito unitario para recuperar a dignidade do ensino público debatindo, poñendo en común ideas e organizando estratexias de actuación», indican desde el profesorado del centro que apoya la huelga.
Tras la asamblea, a partir de las 20 horas de hoy, habrá un cierre en el instituto, «como medida de presión e visibilización da nosa protesta». Ante la «absoluta falta de resposta», docentes que apoyan la movilización consideran que es necesario «continuar coa loita».
