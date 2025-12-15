Herido leve tras volcar con su camión lleno de arena después de colisionar con un turismo en Verín
Parte de la carga quedó esparcida en el asfalto de la N-532
R. O.
Una colisión lateral entre un camión cargado con arena y un coche Peugeot 208 de matrícula francesa se saldó este jueves con el trailer volcado en la carretera y su conductor, herido leve.
El accidente de tráfico se produjo a las 15:52 horas en la N-532, en el punto kilométrico 8,500, del término municipal de Verín, y en sentido hacia Portugal .
Como consecuencia del impacto, el camión se desequilibró sobre su costado izquierdo, en el carril derecho de la nacional, y a consecuencia de ese volcado, parte de la arena que llevaba en su vehículo articulado quedó esparcida en el asfalto.
