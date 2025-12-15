Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido leve tras volcar con su camión lleno de arena después de colisionar con un turismo en Verín

Parte de la carga quedó esparcida en el asfalto de la N-532

El camión volcado y la arena esparcida en el asfalto.

El camión volcado y la arena esparcida en el asfalto. / Cedida

R. O.

Una colisión lateral entre un camión cargado con arena y un coche Peugeot 208 de matrícula francesa se saldó este jueves con el trailer volcado en la carretera y su conductor, herido leve.

El accidente de tráfico se produjo a las 15:52 horas en la N-532, en el punto kilométrico 8,500, del término municipal de Verín, y en sentido hacia Portugal .

Como consecuencia del impacto, el camión se desequilibró sobre su costado izquierdo, en el carril derecho de la nacional, y a consecuencia de ese volcado, parte de la arena que llevaba en su vehículo articulado quedó esparcida en el asfalto.

