Condenado por tirar una bolsa de basura al parabrisas de un coche en un paso de cebra

Una multa de 720 euros, 1.400 de costas a favor de la acusación particular y la aseguradora, más el pago a la compañía de una indemnización de 577,42 euros, la cuantía de los desperfectos que un ourensano causó al arrojar una bolsa de basura contra el parabrisas de un coche, que llegó a parar a tiempo cuando el peatón cruzaba un paso de cebra. Ocurrió el 23 de mayo de 2024 en la localidad de O Carballiño.

El acusado, que acepta la condena después de un acuerdo de conformidad con las distintas partes, intentó irse del lugar antes de que llegara la Policía Local, y amenazó al conductor, pero este renunció a denunciar ese hecho.

La cuantía que tiene que abonar, para hacer frente a su responsabilidad por estos hechos, se descontará de la fianza depositada. Lo que falte hasta saldar el pago por completo podrá ingresarlo en cuotas de 100 euros al mes, según ha establecido el juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense. La resolución es definitiva, como todas las sentencias dictadas con la conformidad de un encausado.