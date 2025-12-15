Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un campo de fútbol renovado en Maside

Maside estrena campo de fútbol renovado, con nuevos vestuarios e iluminación, tras una inversión de 250.000 euros en este estadio de césped artificial. La Diputación tiene un plan de 3,6 millones para infraestructuras deportivas.

