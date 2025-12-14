La Xunta rescata siete ‘startups’ sin financiación estatal, una ourensana

La empresa Auvi Smart Electric, con sede en San Cibrao das Viñas, ha sido seleccionada por la Xunta de Galicia como beneficiaria del programa Neotec en la línea de Recuperación de la Excelencia, destinada a rescatar proyectos tecnológicos de reciente creación que no lograron financiación estatal. La ayuda, que asciende a 215.700 euros y está cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Galicia FEDER 2021-2027, permitirá a la firma avanzar en su plan de negocio durante los próximos dos años.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, destacó que la línea Neotec busca garantizar la viabilidad y el crecimiento de proyectos innovadores excluidos por insuficiencia de crédito estatal, y subrayó la importancia de este respaldo dentro del paquete Activa I+G+i, que destina cerca de 53 millones de euros a fomentar la colaboración entre empresas y la transferencia tecnológica.

En este caso, la ayuda permitirá a la empresa del polígono de san Cibrao das Viñas continuar desarrollando sistemas de gestión de cargas para baterías extraíbles de vehículos eléctricos ligeros, optimizando la carga universal de baterías y aplicando modelos inteligentes de mantenimiento predictivo. La empresa, que ya forma parte del ecosistema de startups tecnológicas gallegas, contará con estos fondos para consolidar su actividad.

Con esta convocatoria, la Xunta respalda a un total de siete empresas de base tecnológica, movilizando 2,67 millones de euros para garantizar la continuidad de proyectos con potencial de crecimiento en Galicia.