El villancico del hospital: «A música pode axudar a curar calquera mal»
La enfermera Maite López pone voz a la canción del hospital de Ourense
Maite López, enfermera del Banco de Sangre del hospital de Ourense, pone voz al villancico con el que el área sanitaria de la provincia felicita la Navidad a profesionales y pacientes.
El videoclip se grabó en varios servicios del CHUO —Farmacia, Cocina, Banco de Sangre, UCI, Hematología y Medicina Interna— y en el se puede ver como sanitarios, pacientes y trabajadores del centro reparten regalos y celebran a ritmo de rock. Desde la administración del área sanitaria han querido destacar la participación de las personas ingresadas en el hospital, quienes «vivieron esta experiencia con mucha ilusión», destacan desde el área sanitaria.
Este villancico pop-rock reivindica que «un pouco de música pode axudar a curar calquera mal», y que está dispuesto a «borrar a tristeza e o pesar», como proclama la letra. «Porque en el hospital también hay tiempo para la música, compartir sonrisas y recordar que el cuidado va más allá de la atención sanitaria», subraya el Sergas.
