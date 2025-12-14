Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El villancico del hospital: «A música pode axudar a curar calquera mal»

La enfermera Maite López pone voz a la canción

Profesionales y pacientes que participaron en la grabación del vídeo del villancico del CHUO. | FdV

redacción

Ourense

Maite López, enfermera del Banco de Sangre del hospital de Ourense, pone voz al villancico con el que el área sanitaria felicita la Navidad a los profesionales y pacientes. Se grabó en varios servicios del CHUO —Farmacia, Cocina, Banco de Sangre, UCI, Hematología y Medicina Interna— con la implicación de sanitarios y de pacientes que se encontraban ingresados, quienes «vivieron esta experiencia con mucha ilusión», destacan desde el área sanitaria. Un villancico pop-rock que reivindica que «un pouco de música pode axudar a curar calquera mal», y que está dispuesto a «borrar a tristeza e o pesar», proclama la letra. «Porque en el hospital también hay tiempo para la música, compartir sonrisas y recordar que el cuidado va más allá de la atención sanitaria», subraya el Sergas.

