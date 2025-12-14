A los centenares de ourensanos que ayer por la mañana circulaba por la transitada Rúa do Paseo les llamaría la atención ver aparecer desde el Parque San Lázaro a una multitud bajo una pancarta y ataviada con sonoros megáfonos, pero su sorpresa de seguro incrementaría al divisar que quienes se escondían bajo el estandarte eran niños de todas las edades, y que en vez de salir a reclamar algún derecho o protestar por alguna injusticia, su misión era colocar el máximo número de pegatinas en los ropajes de los transeúntes mientras entonaban toda clase de villancicos.

Sementar estrellas para desear felices fiestas

Pero para los ourensanos de pura cepa que conozcan la labor de Amencer, han bastado cuatro de estas líneas para saber que hablamos de la iniciativa ‘Sementadores de estrelas’. Y es que más de 150 escolares de los centros Salesianos, Santo Ángel, Carmelitas, La Purísima, Divino Maestro, Josefinas y San Pío X tomaron ayer las calles en lo que es ya la 51ª edición a nivel España de esta iniciativa navideña. Los alumnos, junto a sus profesores, recorrieron las céntricas calles desde María Auxiliadora hasta el árbol luminoso de la Praza Bispo Cesáreo repartiendo gometas con forma de estrella y el mensaje «Jesús nace por ti» a todos los transeúntes, a la vez que bajo el son de guitarra de múltiples docentes interpretaban numerosas panxoliñas.

Tradición y valores

A la batuta se encontraba Xulio Iglesias, director de la Asociación Xuvenil AMencer, que junto a otros veteranos de la jornada recordaba que esta actividad se hacía desde sus tiempos de infancia, en los que Aurelio Grande Fernández compaginaba su vocación misionera con fomentar la actividad de los jóvenes católicos. Es así como nació una tradición que más de medio siglo después sigue con la intención de anunciar el nacimiento de Jesús frente al excesivo simbolismo capitalista que la Navidad presenta a día de hoy: frente a luceríos interminables y decoraciones monótonas, estos niños pretenden devolver el puro significado de estas fechas con sus villancicos y objetos astronómicos.

Precisamente una estrella, en este caso humana y de cinco puntas, fue la que formaron los sementadores en el centro de la Praza Bispo Cesáreo. Lo habitual es que este flash-mob se instaure al final de la jornada en la Praza Maior, pero la presencia del enorme tiovivo que custodia el concello este año desplazó la clausura frente a la Alameda.

Esta iniciativa promovida por Amencer se suma a la Operación Quilo, en la que la asociación juvenil se encuentra inmersa en el último mes. Estos son los últimos días en los que se puede colaborar en la campaña, donando alimentos o dinero en los locales colaboradores, y en las próximas semanas se repartirá lo recaudado.