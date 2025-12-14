Paseo micológico en Lobios

Este sábado tuvo lugar la charla, salida y degustación micológica organizada por el concello de Lobios. 20 participantes pudieron ver setas sin valor, comestibles y tóxicos en los alrededores de Lobios, una vez que la temporada fuerte está llegando a su fin tras dos meses de recolección por la llegada del frío en un año malo para los hongos.