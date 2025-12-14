Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo conjunto escultórico preside A Ínsua dos Poetas

El acto de inauguración del conjunto. | FdV

d. a.

Ourense

A Ínsua dos Poetas, en el entorno natural de A Esgueva, en Madarnás (O Carballiño), estrenó la Fonte e o Camiño do Guieiro, una nueva intervención artística acompañada por un conjunto escultórico creado por Antón Pulido. La actuación refuerza este espacio como lugar de encuentro entre naturaleza, arte y memoria.

El presidente de la Fundación Ínsua dos Poetas, Luis González Tosar, puso en valor el enclave como “un espazo natural que dialoga coas artes clásicas” y destacó el trabajo desarrollado a lo largo del último año para reivindicar la cultura desde el paisaje. Por su parte, Luis Menor subrayó que la emigración es “sinal de identidade” de Ourense y que, con esta obra, queda “perpetuado a través da arte”, en un acto que sirvió de cierre al Año Castelao.

