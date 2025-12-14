La jueza ordena que un ladrón reincidente sea expulsado de España

Un hombre de 45 años, nacido en Argelia y reincidente en delitos de robo con fuerza, reconoció ante la magistrada del Penal 2 la autoría de un hecho en una empresa de ascensores de Ourense, y asumió las consecuencias. El encausado mostró su conformidad con la propuesta de la Fiscalía: una pena de 3 años y 6 meses de prisión, que se sustituye por la expulsión de territorio español durante 6 años, de la que se asegurará la Brigada de Extranjería de la Policía una vez se tramite la ejecución de condena.

La sentencia, dictada este miércoles tras el pacto de conformidad ratificado por las partes en la sala de vistas, declara al acusado responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas en local abierto al público, aunque fuera de las horas de apertura. Ocurrió el domingo 30 de junio de 2024, minutos después de las 9 de la mañana. El encausado, que ya tenía una condena firme de 2023 por un delito de robo con fuerza —una pena de 8 meses de prisión suspendida en su momento durante 3 años—, acudió a las instalaciones de una empresa de ascensores ubicada en el barrio ourensano de A Ponte. El establecimiento se encontraba cerrado al público, por ser domingo.

Empleó la fuerza mínima indispensable para abrir parcialmente la persiana que cerraba el local. A continuación, forzó una de las puertas correderas de cristal que están ubicadas a ambos lados en la entrada y se adentró en el establecimiento. Salió del lugar a las 09:36 horas pero volvió a entrar a las 10:45, empleando el mismo método. Durante ambas incursiones, el acusado se apropió de una pequeña caja de caudales con 330 euros en efectivo, de dos ordenadores portátiles y sus correspondientes maletines, así como de un ratón y un disco duro. La empresa perjudicada fue indemnizada por la compañía aseguradora.