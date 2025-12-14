Jóvenes y familias latinas rejuvenecen las parroquias de Ourense, según el director del Instituto Teológico

Que la comunidad latinoamericana supone ya un considerable porcentaje de la sociedad ourensana no es sorpresa para nadie. Los datos publicados este mes, que sitúan a la provincia termal en una subida de población histórica, indican que los habitantes nacidos en el extranjero (la mayoría de ellos hispanoamericanos, principalmente de Venezuela y Colombia) suponen el 17% de los que residen en la región. Pero lo que igual sí resulta curioso saber es que este sector de la sociedad está siendo responsable de rejuvenecer la actividad religiosa en las iglesias católicas, por lo menos en la ciudad de As Burgas.

Foto de familia de los creyentes latinoamericanos.

Así lo reconoce José Manuel Salgado Pérez, director del Instituto Teológico «Divino Maestro» y formador del Seminario Mayor, que ayer acogía a toda la comunidad para celebrar el día de la Virgen de Guadalupe, patrona de Latinoamérica. Según explica el sacerdote, «Cada vez temos máis inmigrantes de Latinoamérica, moitos deles ademais son católicos, e para nós tamén está significando un renovar as nosas parroquias». Esto se refleja en las misas, pero sobre todo en las lecciones de Catequesis necesaria para poder recibir la primera Comunión, en las que los niños procedentes del otro lado del charco suponen una gran parte de la clase. «Isto tamén se empeza a notar xa nas vocacións, tanto de familias que no seu día emigraron a Venezuela e outros países e agora volven como daqueles que chegan a Galicia por primeira vez, xa que no Seminario Maior nos últimos anos van entrando practicantes de distintas nacionalidades», cuenta Salgado.

Estadísticas y contexto

La mejor forma de comprobar esta realidad es en las propias parroquias ourensanas, pero lo cierto es que las estadísticas también ayudan a entenderla. Un estudio del CIS en 2024 reflejó que aunque la mitad de la población gallega se considera católica, sólo un 15% del país lo hace como practicante, es decir, participando habitualmente de la iglesia, dato que convierte a Galicia en la tercera comunidad española con menos creyentes. Estas cifras chocan con las de hace 50 años, en los que sólo el 4% de los españoles no creía en Jesucristo, y más del 60% practicaba habitualmente su fe.

Varios chavales disfrutan del almuerzo grupal.

En contraparte, un informe de la Encuesta Mundial de Valores en 2023 sitúa a Colombia como el quinto país del mundo en el que más porcentaje de católicos acude a misa semanalmente. Según el estudio, un 56% acude a la iglesia cada domingo, dato seguido de México, donde lo hacen el 47% de creyentes, y muy por encima de España, que en la misma estadística reflejaba un 27%.

Pero los católicos practicantes de Ourense, tanto los nacidos en la ciudad como los que emigraron en busca de oportunidades, no necesitan estadísticas para practicar su fe, y así lo demostraron ayer en el Seminario Mayor, donde pasaron una jornada entera en honra a la virgen de Guadalupe que comenzó con una comida con platos de todas las culturas. Ceviche y causas limeñas peruanas, al igual que arepas venezolanas, compartieron mesas con tradicionales empanadas y tortillas, que los fieles degustaron entre charlas para demostrar que, según su religión, los ojos de Dios no entienden de banderas.