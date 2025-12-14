Un incendio en A Mezquita calcina por completo una vivienda
Se trata del segundo suceso de características similares en la provincia de Ourense este fin de semana
La historia parece repetirse en apenas 24 horas. Un nuevo incendio nocturno ha vuelto a dejar una vivienda completamente destruida en la provincia de Ourense. En esta ocasión, las llamas calcinaron por completo una casa situada en el lugar de A Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y causaron daños en las viviendas contiguas.
Según informó el 112 Galicia, el aviso se recibió pasadas las 3:20 horas, cuando un particular alertó de que ardía una casa. Poco después, otros comunicantes advirtieron de que el incendio se estaba propagando a las viviendas próximas a través del tejado, lo que elevó la preocupación por la posibilidad de que el fuego se extendiera por la hilera de inmuebles.
De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazaron una dotación al lugar, así como del GES de A Gudiña, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de A Mezquita.
Durante las labores de extinción, los equipos desplegados realizaron un desalojo preventivo de las viviendas de la zona para garantizar la seguridad de los vecinos. El incendio quedó controlado, aunque el GES continuaba trabajando para sofocar por completo las llamas.
Este suceso guarda numerosas similitudes con el de la jornada anterior en Xunqueira de Espadanedo, donde una familia perdió su hogar y otros dos inmuebles resultaron afectados por un fuego.
