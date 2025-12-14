Campaña de mecenazgo para el sueño olímpico de MiniAli, talento del ‘breaking’ europeo

La deportista ourensana Alicia Babarro, conocida en su disciplina como ‘Bgirl MiniAli’, es una de las mayores promesas del breaking europeo, un estilo de danza urbana que se originó en el barrio neoyorquino del Bronx en la década de 1970. Se trata una forma de deporte de baile que mezcla la danza urbana con el desempeño atlético. Surgida de la cultura hip hop, esta disciplina se caracteriza por los movimientos acrobáticos. La joven de Ourense ha puesto en marcha una campaña de mecenazgo, Terra Move, a través de la Fundación Amare Terra, una entidad que está avalada por la Xunta. El objetivo es que Babarro pueda continuar compitiendo en el circuito internacional y así mantener su clasificación de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

Con solo 15 años, Alicia es tricampeona de España sub-18, campeona gallega, deportista de alto rendimiento —reconocida por el Consejo Superior de Deportes y la Xunta—, así como integrante de la selección española de breaking desde el año 2024. En agosto de 2025, Babarro consiguió un destacado octavo puesto en el Campeonato del Mundo Youth celebrado en Oporto, resultado que la situó como la primera europea del ranking mundial en su categoría.

Gracias a este logro, Alicia se encuentra actualmente en plaza de clasificación olímpica, pero para mantener esa posición destacada necesita seguir compitiendo esta temporada en varias citas federativas y extrafederativas, esenciales para seguir sumando puntos y conservar su nivel competitivo. La primera prueba clave será en Brisbane (Australia), en enero de 2026, un evento puntuable para el ranking internacional Youth.

La participación en estas competiciones, junto con los entrenamientos especializados, viajes internacionales e inscripciones, supone un esfuerzo económico importante para su familia. La campaña tiene como objetivo reunir los fondos necesarios para garantizar que Alicia pueda acudir a todas las citas que le permitirán consolidar su camino a Dakar 2026.

Las aportaciones realizadas a la campaña cuentan con ventajas fiscales, tanto para particulares como empresas. Desde su entorno destacan que Alicia Babarro es en la actualidad «una de las deportistas más prometedoras del panorama urbano europeo. Su talento, constancia y proyección internacional la han convertido en un referente del breaking femenino, y en un ejemplo para nuevas generaciones de deportistas», valoran sus próximos. La campaña está disponible en la plataforma Amare Terra, donde es posible colaborar y formar parte del camino de ‘Bgirl MiniAli’ hacia Dakar 2026.