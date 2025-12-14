El abandono de tierras, el monocultivo forestal y la pérdida del paisaje mosaico, gasolina para el fuego

Un reciente estudio cualitativo llevado a cabo en Galicia, en el marco del proyecto europeo Storcito, liderado por la Universidade de Vigo, pone de manifiesto la importancia de dar voz a quienes viven, trabajan y gestionan el territorio en zonas de alto riesgo de incendios forestales. La investigación, coordinada por María Isabel Doval, investigadora del Grupo HC1 y de la Facultade de Educación e Traballo Social del campus de Ourense, se basó en más de cien entrevistas en profundidad con agricultores, ganaderos, cooperativas, brigadistas, personal jurídico y policial, ecologistas, activistas rurales, ayuntamientos, jóvenes y especialistas universitarios. Entre los problemas más señalados por los entrevistados destacan el monocultivo forestal, la pérdida del paisaje en mosaico, el abandono de tierras y el envejecimiento de las prácticas agroganaderas tradicionales, que favorecen la acumulación de biomasa y elevan el riesgo de incendios. Además, los participantes reclamaron reforzar la participación en la gobernanza local y en la definición de planes de riesgo y prevención, mayor flexibilidad normativa adaptada a la realidad rural, apoyo a la innovación y al aprovechamiento multifuncional del monte, fortalecer las comunidades de montes y garantizar el relevo generacional, y reconocimiento económico de los servicios ecosistémicos.

Fractura social

Doval subraya en las conclusiones que uno de los hallazgos más contundentes es la percepción de inseguridad y falta de preparación de la población, con ausencia de protocolos claros, escasa cultura comunitaria de autoprotección y desconocimiento de medidas básicas o uso de herramientas simples. Según la investigadora, esto genera desorganización, dependencia de la iniciativa individual y cierta descoordinación institucional, reforzando la necesidad de formación y educación en todos los niveles.

El estudio también evidencia una doble fractura social: por un lado, una brecha generacional entre quienes han vivido incendios de cerca y quienes solo los conocen por los medios; por otro, una brecha territorial entre habitantes del mundo rural y de zonas periurbanas cada vez más expuestas, pero sin cultura preventiva.

«Esta combinación afecta directamente a la capacidad colectiva de respuesta y refuerza la necesidad de más educación, sensibilización y formación para todas las edades y en todos los espacios de la sociedad», apunta Doval.

La investigación alerta de fenómenos como la eco-ansiedad, cada vez más presente en la sociedad y poco estudiada en el rural gallego. Asimismo, señala la falta de una cultura preventiva consolidada en el sistema educativo, donde la formación inicial y continua del profesorado carece de contenidos sobre incendios forestales, resiliencia o gestión de riesgos naturales, comparando la situación con países como Japón, Suecia o Estados Unidos.

Tres ‘p’ como respuesta

Como propuesta, el estudio recomienda el enfoque PPP: paisaje, paisanaje y profesionales, reconociendo al profesorado del rural como agente clave para fortalecer la resiliencia comunitaria, junto con un apoyo integral postincendio que combine acompañamiento psicológico, trabajo social y actualización técnica para profesionales de educación, servicios sociales y emergencias.

Así se indicó en los principales resultados que se presentaron en el Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén, en el marco del proyecto Firepoctep+, coordinado por Juan Picos, profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal del campus de Pontevedra. Allí , especialistas de España y Portugal compartieron innovaciones, buenas prácticas, oportunidades de financiación europea y demostraciones técnicas de prevención y extinción de incendios.

«Escuchar al territorio es la mejor estrategia para protegerlo y fortalecer la resiliencia de las comunidades», manifestó Doval reivindicando una mayor participación del rural en la gestión de los incendios porque «escuchar es el primer paso para prevenir».