Una vivienda arde por completo y otras dos sufren daños tras un incendio en Xunqueira de Espadanedo

Una vivienda ardió por completo y otras dos resultaron afectadas por un incendio registrado en la noche del viernes en el lugar de A Touza, en el municipio ourensano de Xunqueira de Espadanedo. A pesar de la virulencia del fuego, no se produjeron daños personales.

El aviso fue recibido en el 112 Galicia alrededor de las 23.10 horas, cuando un particular alertó de que una casa estaba ardiendo, sin poder precisar en un primer momento si había personas en su interior. Minutos después, el alertante confirmó que no había heridos, aunque advirtió del riesgo de propagación debido a la cercanía de otras viviendas.

Ante la situación, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activó un amplio dispositivo, en el que intervinieron los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas, los bomberos de los GES de Maceda y O Pereiro de Aguiar, así como la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de Xunqueira de Espadanedo.

Los equipos de extinción lograron controlar y sofocar el incendio, que calcinó por completo la vivienda en la que se originó el fuego. Además, otras dos casas colindantes resultaron afectadas. Una de ellas, deshabitada y en estado prácticamente ruinoso, sufrió daños en la pared medianera, mientras que en la otra se vieron afectadas dos habitaciones, con un derrumbe parcial del techo.

Los servicios de emergencia permanecieron durante varias horas en el lugar realizando labores de enfriamiento y prevención para evitar que el fuego se reavivase.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio, aunque entre las hipótesis que se barajan figuran un posible cortocircuito o el uso de una estufa de leña.