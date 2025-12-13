«Vilas Vivas» cubrirá hasta el 90% de inversiones comerciales

El salón de plenos del Concello de Ribadavia acogió ayer una reunión informativa dirigida al sector comercial de la villa para presentar el Programa de Impulso a la Innovación y Sostenibilidad del Comercio Local y Artesanal, que la Xunta prevé poner en marcha en enero de 2026. El plan contará con un presupuesto de 3,9 millones de euros y aspira a reforzar la modernización y competitividad del pequeño comercio gallego.

En el encuentro participaron el director xeral de Comercio, Gabriel Alén; el alcalde de Ribadavia, César Fernández; y representantes de diversas asociaciones empresariales como AEPA, EAR, AJE y la CEO. Los asistentes conocieron las tres líneas de ayudas que ofrece el programa: digitalización e innovación comercial; modernización y eficiencia energética; y sostenibilidad ambiental, esta última con apoyos específicos para el uso de packaging y bolsas sostenibles.

La implantación en Ribadavia del proyecto “Vilas Vivas” permitirá que los establecimientos locales puedan acceder a subvenciones que cubran hasta el 90% de la inversión total, una cifra muy superior a la disponible en otros municipios no adheridos. El Concello y las entidades empresariales subrayaron que estas ayudas representan una oportunidad clave para transformar, sostener y fortalecer el comercio local.