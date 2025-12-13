«Vilas Vivas» cubrirá hasta el 90% de inversiones comerciales
El programa de la Xunta pretende destinar casi 4 millones de euros al comercio local desde 2026
d. a.
El salón de plenos del Concello de Ribadavia acogió ayer una reunión informativa dirigida al sector comercial de la villa para presentar el Programa de Impulso a la Innovación y Sostenibilidad del Comercio Local y Artesanal, que la Xunta prevé poner en marcha en enero de 2026. El plan contará con un presupuesto de 3,9 millones de euros y aspira a reforzar la modernización y competitividad del pequeño comercio gallego.
En el encuentro participaron el director xeral de Comercio, Gabriel Alén; el alcalde de Ribadavia, César Fernández; y representantes de diversas asociaciones empresariales como AEPA, EAR, AJE y la CEO. Los asistentes conocieron las tres líneas de ayudas que ofrece el programa: digitalización e innovación comercial; modernización y eficiencia energética; y sostenibilidad ambiental, esta última con apoyos específicos para el uso de packaging y bolsas sostenibles.
La implantación en Ribadavia del proyecto “Vilas Vivas” permitirá que los establecimientos locales puedan acceder a subvenciones que cubran hasta el 90% de la inversión total, una cifra muy superior a la disponible en otros municipios no adheridos. El Concello y las entidades empresariales subrayaron que estas ayudas representan una oportunidad clave para transformar, sostener y fortalecer el comercio local.
