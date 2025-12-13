Reclaman restablecer la conectividad en los concellos afectados por los incendios
El BNG lleva al Senado una moción para exigir soluciones a las operadoras y fibra en el rural
L. G.
La senadora del BNG, Carme da Silva, llevará el miércoles a la Comisión de Transformación Digital del Senado, una moción destinada a dar respuesta a los problemas de conectividad que sufren concellos gallegos tras los incendios del verano. La iniciativa reclama al Gobierno central medidas urgentes para restaurar con garantías los servicios de internet y telefonía móvil, así como acelerar la extensión de la banda ancha en todo el territorio gallego.
El Bloque pone el foco especialmente en municipios como Trives, Manzaneda, A Mezquita o Chandrexa de Queixa, donde las llamas dañaron de forma directa infraestructuras de fibra óptica y telefonía. Meses después, denuncia la formación nacionalista, centenares de vecinos continúan con conexiones provisionales, cortes frecuentes, dificultades para realizar actividades básicas.
La moción solicita al Ejecutivo que exija a las operadoras una solución urgente para restituir la cobertura y que se garantice el acceso a los servicios esenciales. Del mismo modo, la senadora reclama que el Estado negocie con las operadoras para que la fibra óptica llegue hasta el 100% de los hogares gallegos, porque «las compañías de telecomunicaciones recibieron fondos públicos y tienen que garantizar la cobertura, la calidad y el acceso universal, como marca la ley».
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Aparece muerta la septuagenaria con alzhéimer desaparecida en Avión
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- Molestó en un autobús y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»
- Preocupación vecinal en A Ponte tras la aparición de un cadáver en un edificio okupa
- El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones
- Identifican al fallecido en un edificio en ruinas de Ourense mediante la regeneración de varias falanges