Reclaman restablecer la conectividad en los concellos afectados por los incendios

La senadora del BNG, Carme da Silva, llevará el miércoles a la Comisión de Transformación Digital del Senado, una moción destinada a dar respuesta a los problemas de conectividad que sufren concellos gallegos tras los incendios del verano. La iniciativa reclama al Gobierno central medidas urgentes para restaurar con garantías los servicios de internet y telefonía móvil, así como acelerar la extensión de la banda ancha en todo el territorio gallego.

El Bloque pone el foco especialmente en municipios como Trives, Manzaneda, A Mezquita o Chandrexa de Queixa, donde las llamas dañaron de forma directa infraestructuras de fibra óptica y telefonía. Meses después, denuncia la formación nacionalista, centenares de vecinos continúan con conexiones provisionales, cortes frecuentes, dificultades para realizar actividades básicas.

La moción solicita al Ejecutivo que exija a las operadoras una solución urgente para restituir la cobertura y que se garantice el acceso a los servicios esenciales. Del mismo modo, la senadora reclama que el Estado negocie con las operadoras para que la fibra óptica llegue hasta el 100% de los hogares gallegos, porque «las compañías de telecomunicaciones recibieron fondos públicos y tienen que garantizar la cobertura, la calidad y el acceso universal, como marca la ley».